安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

台南市安南區北安路與培安路口周邊，因豪雨不斷積淹水情況封鎖，市長黃偉哲前往勘災並換上青蛙裝涉水前往視察原因。

黃偉哲指出，目前六塊寮排水線方向是由安定上游往下流出到鹽水溪排水線，但是河面比路面的水位高，所以道路淹水無法抽排。市府已緊急在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置加派抽水機，加速把水抽到鹽水溪排水道，分散水流，以利排水。

台南市政府指出，昨晚至今日上午持續豪大雨，使上游安定排水量遽增，導致六塊寮排水線部分區域出現積淹水，而六塊寮排水線河面原本就比路面的水位高，故道路水宣洩不出去，造成道路兩側積水，流入民眾家中，致使北安路三段745巷附近道路及民宅有積淹水。

市府強調，排水線的水是從安定上游往下流出到鹽水溪排水線，解決方案是將目前在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置，加派抽水機，盡速把水抽放到鹽水溪排水道，然後在六塊寮排水線的上游，加設分水道，分散水流。

水利局表示，除台南市原有66座抽水站及513台移動式抽水機以外，市府也向中央緊急調度28部抽水機組，陸續佈建在易積淹水以及可能發生強降雨的地區，以利快速抽排。