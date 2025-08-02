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安南區也淹 黃偉哲涉水勘災 排水高過路面已加派抽水機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲視察安南區北安路與培安路口周邊積淹水及排水情況。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲視察安南區北安路與培安路口周邊積淹水及排水情況。圖／台南市政府提供

台南市安南區北安路與培安路口周邊，因豪雨不斷積淹水情況封鎖，市長黃偉哲前往勘災並換上青蛙裝涉水前往視察原因。

黃偉哲指出，目前六塊寮排水線方向是由安定上游往下流出到鹽水溪排水線，但是河面比路面的水位高，所以道路淹水無法抽排。市府已緊急在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置加派抽水機，加速把水抽到鹽水溪排水道，分散水流，以利排水。

台南市政府指出，昨晚至今日上午持續豪大雨，使上游安定排水量遽增，導致六塊寮排水線部分區域出現積淹水，而六塊寮排水線河面原本就比路面的水位高，故道路水宣洩不出去，造成道路兩側積水，流入民眾家中，致使北安路三段745巷附近道路及民宅有積淹水。

市府強調，排水線的水是從安定上游往下流出到鹽水溪排水線，解決方案是將目前在六塊寮排水線到鹽水溪排水線的出口位置，加派抽水機，盡速把水抽放到鹽水溪排水道，然後在六塊寮排水線的上游，加設分水道，分散水流。

水利局表示，除台南市原有66座抽水站及513台移動式抽水機以外，市府也向中央緊急調度28部抽水機組，陸續佈建在易積淹水以及可能發生強降雨的地區，以利快速抽排。

立委陳亭妃也前往安南區關心災情，市府表示由於中央氣象署預估，未來24小時仍會有豪雨機率發生，請市民朋友嚴加防範，如有災情反應，請通報市民服務熱線1999，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

台南市長黃偉哲視察安南區北安路與培安路口周邊積淹水及排水情況。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲視察安南區北安路與培安路口周邊積淹水及排水情況。圖／台南市政府提供
台南市安南區北安路與培安路口周邊積淹水封鎖，市長黃偉哲涉水勘災。圖／台南市政府提供
台南市安南區北安路與培安路口周邊積淹水封鎖，市長黃偉哲涉水勘災。圖／台南市政府提供
台南市安南區北安路與培安路口周邊積淹水封鎖，市長黃偉哲涉水勘災。圖／台南市政府提供
台南市安南區北安路與培安路口周邊積淹水封鎖，市長黃偉哲涉水勘災。圖／台南市政府提供

淹水 台南 豪雨 黃偉哲

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