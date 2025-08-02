豪雨道路地下室積淹水 南市開放道路紅黃線有條件停車

台南市今天大豪雨致部分地區或大樓地下室積淹水，民眾有臨時移置車輛停放需求，台南市政府宣布即日起至8月4日上午6時點止，全市道路紅黃線有條件開放停車。

交通局提醒，開放紅黃線停車路段不含路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所，即上述所列地點仍並無開放、均禁止臨時停車。

交通局呼籲，開放停車路段車輛應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止並排停車，不得妨礙救災車輛通行，以確保公共安全，民眾停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫，敬請市民多加配合。

另開放停車為大豪雨積淹水期間便民權宜措施，民眾於各路段停車時仍請注意避免低窪或可能積(淹)水區域路段及隨時留意移車避免車損，並請於災情期間注意自身安全。