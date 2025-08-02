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影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災
民進黨代理秘書長何博文今天領黨內幹部與黨工「到台南救災」，何博文帶領眾人到後壁區菁寮國小旁清理水溝淤泥雜草，大雨中身先士卒清理一個多小時，全身沾滿污泥。他表示，「賴主席在災情發生後，第一時間就指揮所有行政團隊要積極到災區搶救」。
立委賴惠員、林俊憲上午也到後壁區公所關心，並提供救災物資。「萬事莫如救災急」，何博文表示，這次帶領黨籍幹部、黨工共約50人到災區，「我們一定盡全力協助重建家園」。
他說，賴主席除了要求各在地立委全力協助災民，黨部在賴主席的指示下，今天中央黨部及地方黨部50多名志工到災區，「是要實際體驗災民的苦痛、要跟災民站在一起，與災民同行」。
他說，賴主席也指示黨中央跟各縣市黨部協調、各縣市黨部黨公職成立志工隊，接力到台南、嘉義等南部災區協助救災。賴主席也只是黨中央立即成立了「災後復原物資協調媒合中心」，有熱心的物資或資源要提供可以聯繫，02-2392-9989分機229或230。下午一點開始就有專人接聽，要提供任何物資協助，都能轉介到最需要的地方。
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