快訊

影 / 長榮海運「長月輪」50貨櫃在秘魯落海 現場影像曝光

南北7縣市大雷雨來了 雙北「山區暴雨」國家級警報響

踢爆台師大女足抽血案！簡奇陞仍熱血：要當老師的老師

聽新聞
0:00 / 0:00

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
何博文（左）台南冒雨清理水溝，滿身污泥。記者周宗禎／攝影
何博文（左）台南冒雨清理水溝，滿身污泥。記者周宗禎／攝影

民進黨代理秘書長何博文今天領黨內幹部與黨工「到台南救災」，何博文帶領眾人到後壁區菁寮國小旁清理水溝淤泥雜草，大雨中身先士卒清理一個多小時，全身沾滿污泥。他表示，「賴主席在災情發生後，第一時間就指揮所有行政團隊要積極到災區搶救」。

立委賴惠員、林俊憲上午也到後壁區公所關心，並提供救災物資。「萬事莫如救災急」，何博文表示，這次帶領黨籍幹部、黨工共約50人到災區，「我們一定盡全力協助重建家園」。

他說，賴主席除了要求各在地立委全力協助災民，黨部在賴主席的指示下，今天中央黨部及地方黨部50多名志工到災區，「是要實際體驗災民的苦痛、要跟災民站在一起，與災民同行」。

他說，賴主席也指示黨中央跟各縣市黨部協調、各縣市黨部黨公職成立志工隊，接力到台南、嘉義等南部災區協助救災。賴主席也只是黨中央立即成立了「災後復原物資協調媒合中心」，有熱心的物資或資源要提供可以聯繫，02-2392-9989分機229或230。下午一點開始就有專人接聽，要提供任何物資協助，都能轉介到最需要的地方。

何博文台南冒雨清理水溝，滿身污泥。記者周宗禎／攝影
何博文台南冒雨清理水溝，滿身污泥。記者周宗禎／攝影
何博文率領民進黨志工台南冒雨清理水溝。記者周宗禎／攝影
何博文率領民進黨志工台南冒雨清理水溝。記者周宗禎／攝影

災民 台南 淹水 何博文 賴清德

延伸閱讀

影／王義川南投助罷突喊卡 原因曝光…游顥卻大表遺憾

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

成立災後復原支援聯繫平台 民進黨將前進災區第一線協助

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

相關新聞

影／民進黨代理秘書長何博文台南冒雨挖水溝：賴主席災後指示全力救災

民進黨代理秘書長何博文今天領黨內幹部與黨工「到台南救災」，何博文帶領眾人到後壁區菁寮國小旁清理水溝淤泥雜草，大雨中身先士...

影／外傳台積電南科場淹水 南管局派員察看研判是謠言

台南上午豪雨不斷，外傳台積電南科廠區也淹水，引發關注。南科管理局表示，稍早派員到台積電廠區周遭，外面的道路確實有積水，但...

影／豪雨新建抽排水閘門沒動 台南里長痛罵「政府真的很爛」市府這麼說

台南豪雨積水的台南北門區文山里，里長陳英信今天在臉書直播痛罵里內新建的的抽排水閘門，「風災至今都沒有人操作」，社區淹水了...

影／台中還有14道路中斷 盧秀燕大坑勘災給安慰：你們受驚嚇了！

台中市因連日大雨，以及7月31日曾創下13年來最高雨量349.5公釐，造成北屯、山岡分別有土石流衝進住家，還有48條道路...

台南豪雨南化土石流路面崩裂 民宅位移傾斜...母子險困及時撤離

台南市連日大雨，今天凌晨更是豪雨不斷，南化區東和里出現土石流，地裂民宅傾斜住戶撤離。善化、安定多處社區積水，新化山區則有...

台南今晨大雨機車滅頂...「阿堂鹹粥」也進水 還有「小東游泳池」

台南東區、北區、永康、仁德及安定等區均傳出積水，民眾紛紛在社群發文，指台南整個大淹水，永康中正南路與正南八街交叉路口積水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。