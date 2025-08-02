影／風災重創被看見 台南七股百年蘇家古厝「武功堂」盼列古蹟

台南市七股區沿海地帶的蘇家古厝「武功堂」，歷經丹娜絲颱風侵襲，屋頂與梁柱遭飛來鐵皮重砸，三合院屋頂坍毀、梁柱斷裂，屋主說四年前曾提報列入古蹟，後來就不了了之，此次風災後家族已無力再承擔修復，希望政府重啟古蹟鑑定，透過立委和議員關切，文化局將進行會勘。

屋主蘇益田表示，這棟保有近百年歷史的傳統建築，為蘇家祖厝，屋脊與牆面鑲嵌彩色花磚、門牆水泥鏤空牆構件精緻，完整展現台南沿海地區獨有的雙牆式三合院格局。屋頂花飾曾由專業鑑定人員確認為西班牙進口、已絕版的花磚與瓷磚畫，都是現在看不到的。

「四年前有提報要列古蹟，也配合進行鑑定，後來就沒消息了。」蘇益田無奈表示，今年4月才花費近50萬元整修漏水、補強屋頂，工程接近完工，卻在7月6日遭強風吹毀，10年也曾投入百萬修繕，他強調，若未持續維護，古厝將迅速傾頹。

「我們已經盡力維護了」，風災過後蘇益田與堂弟蘇裕記從台北南下查看災後狀況，他們表示，古厝是曾祖父所蓋，正廳兩側牆面彩繪畫保留至今仍很清晰，落款是「雲峰」是那位畫家的作品，有待文史調查，木雕也很精美，神明桌也保有早年雕刻之美，且都是檜木泡水十幾次也沒壞掉，還有古早灶，早年櫥櫃等，都是依原樣保留下來的。

蘇益田呼籲，政府應儘速重啟古蹟鑑定程序，並協助修復工作，讓這座蘊含歷史與文化記憶的百年建築得以延續，希望盼文化主管機關能主動介入評估，提供技術與資源支持協助把古厝外觀恢復原貌，可提供公開參觀。