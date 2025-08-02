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影／豪雨新建抽排水閘門沒動 台南里長痛罵「政府真的很爛」市府這麼說

聯合報／ 記者周宗禎唐秀麗／台南即時報導
豪雨新建抽排水閘門沒動，里長痛罵「還要百姓來開水閘門抽水，政府真的很爛」圖／取自陳里長臉書
豪雨新建抽排水閘門沒動，里長痛罵「還要百姓來開水閘門抽水，政府真的很爛」圖／取自陳里長臉書

台南豪雨積水的台南北門區文山里，里長陳英信今天在臉書直播痛罵里內新建的的抽排水閘門，「風災至今都沒有人操作」，社區淹水了，還要百姓出來操作排水，痛罵「政府真的很爛！」。

台南市政府表示，有關北門區文山里二重港排小排閘門未操作部分，經查，北門潮位是今天清晨4時為滿潮位，清晨大雨時間外部水位尚高，若開啟閘門有倒灌之可能，又該閘門為水利局在建工程尚未驗收，尚未移撥公所代管，又清晨6、7點時潮位仍高水門也不能開，9點才適合開水門。目前由施工單位管理，針對是否有管理違失，水利局將會進行調查。

陳英信今天帶人將水閘門打開讓上游的積水排出，氣到邊直播邊痛罵「什麼防災？防你去死啦」。明明抽水機可以運作，卻沒有人來開水閘門，乾脆整個打掉算了。

他說，做了抽排水閘門做那麼久，結果豪雨來了，還要百姓來自救，難怪會有水患。記者聯繫陳里長，他表示因正忙於救災暫不多談。

陳里長因為附近社區有淹水現象，帶著居民沿路前往上游察看，發現一處新建的水閘門沒有打開讓上游的積水排除。民眾立即打開幾個水閘門讓水排出。陳英信除了感「人民真的很可憐」，還爆粗口痛罵「政府真的很爛」。

台南 豪雨 淹水

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