快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

影／台中還有14道路中斷 盧秀燕大坑勘災給安慰：你們受驚嚇了！

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市大坑天星社區的高處邊間戶，7月31日上午因大雨造成土石流衝進民宅，有4戶人家首當其衝，道路也被淹沒。記者黃寅／攝影
台中市大坑天星社區的高處邊間戶，7月31日上午因大雨造成土石流衝進民宅，有4戶人家首當其衝，道路也被淹沒。記者黃寅／攝影

台中市因連日大雨，以及7月31日曾創下13年來最高雨量349.5公釐，造成北屯、山岡分別有土石流衝進住家，還有48條道路中斷，以及1百多戶家裡有積淹水。市長盧秀燕上午分赴北屯和石岡勘災，並表示中斷的道路已有34條搶通，市府仍積極搶通中，家戶淹水也逐漸退去，市民清掃中。

大坑天星社區的高處邊間戶，7月31日上午因大雨造成土石流衝進民宅，有4戶人家首當其衝，道路也被淹沒。盧秀燕上午前往勘災，了解災害復建情形。她的座車抵達時，載運土石的車輛也正一車車作業中。

「辛苦了，你們受驚嚇了！」盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，了解救災情形。有災民抱著她訴苦，她則一一安慰，並向住戶說，這些土石因為面積大，不是住戶自己可以清理的，市府會協助，盡快把土石清走。

水利局長范世億說，土石流來自住戶後方高處山坡，在越過農路後順著山坡流向社區民宅，不過農路路基仍好，上方的土石還有約20公尺，今天可以清完，讓農路恢復暢通，至於從農路流到民宅前的土石約兩天可以清完，讓民眾恢復正常生活。

盧秀燕說，7月31日台中市的單日雨量破13年來的新高紀錄，北屯大坑站當日累積達349.5公釐，可見雨勢下的有多大，而7月28日到8月1日更是下了580公釐，這是非常驚人的雨量，所以也造成了一些災害。

她說，天星社區的4戶受災戶有1戶是空戶，還有1戶人家已去依親，另還有兩戶住在當地。因土石影響社區對外通行，目前正用機具在挖，大概兩天可以完全清完，讓住戶可以進行清洗。農路上方土石崩正的山坡會用工法加牢。

盧秀燕說，類似天星社區的情形，石岡也有兩戶。還有的社區土石流雖未進到家戶，但也造成48條道路中斷，目前已搶通34條，這兩天還會再積極搶修。至於積淹水的部分，多散落在北屯、霧峰、太平，還有山城的東勢和新社等地，有1百多戶家裡有積淹水，不過現在水都退了，市民清掃中。

台中市長盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，向住戶說，市府會協助土石清運。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，向住戶說，市府會協助土石清運。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，了解救災情形。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，了解救災情形。記者黃寅／攝影

淹水 盧秀燕 台中市 土石流

延伸閱讀

暫時性關稅還在談…盧秀燕送暖做後盾：不要苛責賴總統和談判團隊

影／台中市新任警局長吳敬田上任 盧秀燕讚學經歷優良

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

台中太平社區地下室積水 里長機警救了30輛車獲盧秀燕稱讚

相關新聞

影／台中還有14道路中斷 盧秀燕大坑勘災給安慰：你們受驚嚇了！

台中市因連日大雨，以及7月31日曾創下13年來最高雨量349.5公釐，造成北屯、山岡分別有土石流衝進住家，還有48條道路...

台南豪雨南化土石流路面崩裂 民宅位移傾斜...母子險困及時撤離

台南市連日大雨，今天凌晨更是豪雨不斷，南化區東和里出現土石流，地裂民宅傾斜住戶撤離。善化、安定多處社區積水，新化山區則有...

台南今晨大雨機車滅頂...「阿堂鹹粥」也進水 還有「小東游泳池」

台南東區、北區、永康、仁德及安定等區均傳出積水，民眾紛紛在社群發文，指台南整個大淹水，永康中正南路與正南八街交叉路口積水...

影／雨炸台南網譏「崑山水上遊樂園再現」 網友緩頰：雨太大

台南市清晨大雨不斷造成多處道路積淹水，多年未開張的崑山水上樂園（崑山科大附近）又淹水了，引發網友熱議。有人直言「崑山水樂...

台南安定區港口里淹大水 1洗腎患者消防船艇接駁上車送醫

台南今天清晨降下豪雨，安定區港口里港口地區淹水，上午7時41分傳有患者無法自行前往就醫，消防局立即出動3車、1艇共7人，...

雨炸南部台南發布淹水警戒！54座抽水站全開加大抽水

台南地區清晨起雷雨不斷，很多人睡夢中被驚醒，中央氣象署針對台南地區發布大豪雨警戒，水利署也不斷發布淹水警戒，雨量集中在安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。