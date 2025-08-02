影／台中還有14道路中斷 盧秀燕大坑勘災給安慰：你們受驚嚇了！

台中市因連日大雨，以及7月31日曾創下13年來最高雨量349.5公釐，造成北屯、山岡分別有土石流衝進住家，還有48條道路中斷，以及1百多戶家裡有積淹水。市長盧秀燕上午分赴北屯和石岡勘災，並表示中斷的道路已有34條搶通，市府仍積極搶通中，家戶淹水也逐漸退去，市民清掃中。

大坑天星社區的高處邊間戶，7月31日上午因大雨造成土石流衝進民宅，有4戶人家首當其衝，道路也被淹沒。盧秀燕上午前往勘災，了解災害復建情形。她的座車抵達時，載運土石的車輛也正一車車作業中。

「辛苦了，你們受驚嚇了！」盧秀燕上午踏著泥濘走進天星山莊高處的民宅區，了解救災情形。有災民抱著她訴苦，她則一一安慰，並向住戶說，這些土石因為面積大，不是住戶自己可以清理的，市府會協助，盡快把土石清走。

水利局長范世億說，土石流來自住戶後方高處山坡，在越過農路後順著山坡流向社區民宅，不過農路路基仍好，上方的土石還有約20公尺，今天可以清完，讓農路恢復暢通，至於從農路流到民宅前的土石約兩天可以清完，讓民眾恢復正常生活。

盧秀燕說，7月31日台中市的單日雨量破13年來的新高紀錄，北屯大坑站當日累積達349.5公釐，可見雨勢下的有多大，而7月28日到8月1日更是下了580公釐，這是非常驚人的雨量，所以也造成了一些災害。

她說，天星社區的4戶受災戶有1戶是空戶，還有1戶人家已去依親，另還有兩戶住在當地。因土石影響社區對外通行，目前正用機具在挖，大概兩天可以完全清完，讓住戶可以進行清洗。農路上方土石崩正的山坡會用工法加牢。