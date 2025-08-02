高雄山區大雨釀楠梓仙溪暴漲 台29線多處路基流失

台29線旗甲公路受連日大雨影響，造成山區楠梓仙溪溪水暴漲，尤其那瑪夏區因雨勢不停，使得台29線多處出現路基流失或坍方，公路局預警性封閉部分路段禁止通行，已建議用路人非必要避免進入山區道路。

公路局表示，台29線4K處那瑪夏區三明火路段今天上午6時許受楠梓仙溪水暴漲沖刷，已出現路基沉降，路面開裂變形長度約500公尺，造成人車難以通行，因此公路局已針對此路段實施道路封閉管制，甲仙工務段已派遣搶修機具搶修，預計4日上午8時完成臨時便道舖築並開放車輛通行。

台29線臨11便道也有2處路基流失，包含0K的那都魯札橋路段，以及4K的錫安山橋路段，都因楠梓仙溪暴漲沖刷造成便道路基流失。