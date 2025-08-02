台南豪雨南化土石流路面崩裂 民宅位移傾斜...母子險困及時撤離

台南市連日大雨，今天凌晨更是豪雨不斷，南化區東和里出現土石流，地裂民宅傾斜住戶撤離。善化、安定多處社區積水，新化山區則有橋梁被洪水淹沒封閉。警方提醒積水地區民眾盡量減少外出，以免發生危險。

台南南化區東和里凌晨豪雨不斷，東和里出現土石流，路面地基不堪沖刷破裂流失，東和54號民宅岌岌可危，屋內70多歲婦人與兒子及時撤離安置，兩人都無恙。

而國道1號中山高麻豆交流道因為出口入口閘道都積水。警方表示，為避免行車危險，決定雙向封閉，提醒行駛國1南下北上路過民眾提早改道。另外雨勢過大視線不佳，也必須簡述慢行，以免發生危險。