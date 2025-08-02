影／強降雨台南多處淹水 黃偉哲赴永康崑大和仁德勘災

受鋒面與西南氣流影響，台南市清晨遭遇強烈對流雲系影響，雷雨交加、短時強降雨猛烈襲擊市區，多處出現積淹水情形。台南市長黃偉哲一早即趕赴永康、仁德各區瞭解災情，並責成相關單位啟動應變機制，以維護市民安全。

黃偉哲先前往永康區崑山科大周邊視察淹水情形。他指出，截至上午9時，崑山科大前仍有約百公尺路段積水未退，不過水位已較清晨高峰時期明顯下降，車輛可緩慢通行。隨著雨勢轉小，退水速度也逐步加快。市府後續將強化當地抽水設施及排水系統，努力提升防淹能力。

黃偉哲再轉往仁德區視察滯洪池與三爺溪排水。他表示，仁德大排水位已逼近警戒線，接近橋樑底部，所幸三爺溪整治工程已發揮效益，否則情況恐更嚴峻。目前中華醫事科技大學及周邊雖未出現淹水，但水位已相當高，顯示區域排水壓力極大。

黃偉哲指出，仁德滯洪池目前尚未滿溢，但已累積一定水量，成功引導市區洪水進行暫時性調節。這也證明三爺溪與滯洪池的整體水利設施發揮關鍵作用。然而，面對如今日這類「短延時強降雨」帶來的突發性淹水風險，整體水利系統已接近負荷極限。他強調，極端氣候將成常態，市府會持續推動排水改善與滯洪建設，提升城市對抗氣候災害的韌性。

水利局長邱忠川陪同他勘災，永康區崑山科大周邊約於今日上午9點10分退水，而仁德潭稅陸橋約於8點40分退水，其他包括北區北區北安路一段56巷、大興街275巷、西門路四段16巷、北區正覺里公園路769巷、北區正覺里正覺街 102巷等目前均已退水。

根據中央氣象署觀測資料，今日清晨零時至9時，最大總雨量為安定區316毫米、新市區285毫米、西港區277毫米。永康區最大延時1小時雨量為103.5毫米，為本市最高。

黃偉哲表示，此波西南氣流，清晨在台南降下致災性豪大雨，目前仍在持續中。稍早來到崑山科大與中華醫事科大前，視察積淹水情況。目前安定區與新市區24小時降雨量，已達351.5毫米，氣象署預估，未來24小時仍會有豪雨機率發生，請市民朋友嚴加防範。

台南市政府經評估根據《天然災害停止上班上課作業辦法》第5條第2款規定，於清晨6時30分緊急宣布全市停止上課，並將災害應變中心提升至二級開設。