台南、高雄、屏東今有「致災性大豪雨」 網友：半夜被轟天雷吵醒

中央氣象署今天上午8時25分針對台南市、高雄市山區及屏東縣山區發布致災性大豪雨特報，持續到今晚；另平原及市區也應留意強對流帶來的強降雨；高雄有網友半夜發文指聽到天空轟然巨響，被爆炸式的打雷聲雷嚇醒。

高雄氣象站今天上午指出，受西南風影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區已有超大豪雨發生，今天台南市地區、高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；另雲林縣、嘉義縣、高雄市區、屏東縣及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨；苗栗、中部、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率。

氣象站呼籲民眾要注意雷擊及強陣風，山區要慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

高雄一整夜大雨不斷，PTT高雄網友半夜凌晨2點多貼文，指被二聲驚天巨雷 嚇得爬起來，打雷的聲音也太大了吧，好可怕，好像爆炸一樣的聲音；有網友附和「轟天雷聲還在繼續」、「直接被雷聲吵醒」「被叫起床上廁所」。

雷聲接續在4時響起，有網友指「雷聲像砲聲」、「一直打雷」、「雷跟雨都好大，早上上班的大家注意安全。」