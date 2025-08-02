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台南今晨大雨機車滅頂...「阿堂鹹粥」也進水 還有「小東游泳池」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
民眾指出第一次看到小東地下道積水滿溢，形同小東游泳池。圖／讀者提供
民眾指出第一次看到小東地下道積水滿溢，形同小東游泳池。圖／讀者提供

台南東區、北區、永康、仁德及安定等區均傳出積水，民眾紛紛在社群發文，指台南整個大淹水，永康中正南路與正南八街交叉路口積水嚴重，不少路過車輛拋錨熄火受困道路上，也有民眾外出受困在清粥小菜店內，無法返家；截至上午10時許，雨勢稍歇，市區及永康積水陸續消退。

台南東區小東地下道清晨積水嚴重，水淹地下道，警方緊急封閉管制，路過民眾第一次看到地下道積水滿溢，形同「小東游泳池」，所幸積水現已慢慢消退。消防局據報，東區裕德二街拋錨車輛，經查看無人員受困。

另中西區府前路與西門路口交叉路口的小西門圓環因排水不及，路面積水，連知名店家「阿堂鹹粥」也進水，一早工作人員上班即忙著打掃工作。

另大同路一段也傳淹水，有民眾指出，在台南住這麼久，除了在華醫的時候遇到淹水後，已經很久沒有遇到淹這麼高了，剛開始下去幫忙救車時已淹到膝蓋，第二次下去看的時候已淹到大腿，第三次下去看的時候，其他機車都滅頂了。

據統計，高速一街自來水處理站；鹽行仁愛街、鹽和路與正南八街、中正南路582號前、崑大前淹水，一度達30公分。目前積水已陸續消退。

永康警分局指出，截至9時，彙整社群輿情、110報案內容，各所轄淹水情形計35處、解除17處，持續管制18處。市民如有災情反映可通報1999，亦可利用「台南水情即時通」手機APP掌握最新情況。

台南市永康區鹽和路與正南八街路口，一度積水約30公分。圖／讀者提供
台南市永康區鹽和路與正南八街路口，一度積水約30公分。圖／讀者提供
永康區仁愛街與110巷口一度淹水約30公分。圖／讀者提供
永康區仁愛街與110巷口一度淹水約30公分。圖／讀者提供
消防局據報東區裕德二街拋錨車輛，經查看無人員受困。圖／讀者提供
消防局據報東區裕德二街拋錨車輛，經查看無人員受困。圖／讀者提供

台南 淹水 阿堂鹹粥

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