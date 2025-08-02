影／雨炸台南網譏「崑山水上遊樂園再現」 網友緩頰：雨太大

台南市清晨大雨不斷造成多處道路積淹水，多年未開張的崑山水上樂園（崑山科大附近）又淹水了，引發網友熱議。有人直言「崑山水樂園不是很多年沒開張了嗎？20多年前就會淹水，到現在還沒治好？」也有人反駁「其實崑科大已經很久沒淹水了，是這次雨太大才會這樣。」

市議員黃肇輝清晨出門勘查災情，永康大灣崑山科大一帶淹水較嚴重，一度封路禁止通行，但在8點左右水已稍退，開放車輛通行；另先前就常淹水的中正路歐洲世界高速公路下涵洞也淹水，機車需牽行通過，水利局加派抽水機抽水因應。

對於崑山科大一帶以前「每下必淹」，被譏為水上樂園，有網友緩頰說治水後已經「改善很多」，「這雨量如果發生在以前，早就淹進一樓了。」網友說「這次3小時下了217毫米，時雨量紅色、紫色等級，這種等級的暴雨放在哪個縣市都會淹。」

因從清晨3點多雨勢持續不斷，目前麻豆、佳里、安定、仁德、安南區等均傳出淹水災情，多處道路不通、車輛拋錨，但尚未傳出人員受傷及受困。

市長黃偉哲在臉書臉文氣象署持續針對「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午10點15分止。

大雷雨即時訊息示警區域，台南市行政區共有32區，有新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、佳里區、學甲區、西港區、將軍區、北門區、新化區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區，以及安南區。及原市區的中西區、東區、南區、北區及安平區等5區。