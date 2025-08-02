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雨炸南部台南發布淹水警戒！54座抽水站全開加大抽水
台南地區清晨起雷雨不斷，很多人睡夢中被驚醒，中央氣象署針對台南地區發布大豪雨警戒，水利署也不斷發布淹水警戒，雨量集中在安定以南，目前多處區域傳出積淹水情形，部分道路暫時封閉。據市議員朱正軒表示，永康大灣路崑山科大一帶清晨也淹水，但上午8點雨歇水退已可通行，但路側仍有淹水，經過時請注意安全。
台南市水利局表示，上午6點30分提升為二級一階開設，並全面啟動抽水站抽水，累計到上午6時，共有永康分洪、文賢抽水站等54座抽水站啟動抽水，抽水量約327萬噸。
水利局表示，截至上午6時為止，台南市最大累積雨量為安定區192.5毫米、西港區179.5毫米、七股區169.5毫米；最大延時3小時雨量為安定區192.5毫米、西港區179.5毫米、七股區169毫米；最大延時1小時雨量為永康區103.5毫米、七股區99毫米、中西區93.5毫米；最大延時10分鐘雨量為歸仁區29.5毫米、佳里區25.5毫米、七股區24.5毫米。
水利局表示，目前全市66座抽水站及513台移動式抽水機皆已完成整備，操作人員皆保持警戒、確保油料充足，並適時啟動抽水作業。同時各區災害搶修險廠商也待命警戒，有需要時將可即時因應。另外各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3600片防水擋板分發予31個區公所及社區視天氣及實際情形運用。
水利局提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，亦請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置，以避免阻礙水流。
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