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連日大雨！高雄山區道路中斷連辦後事都難…他「岳母告別式」被迫延期

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高雄山區道路中斷連辦後事都難 前議員岳母告別式被迫延期

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
高雄市前議員伊斯坦大90歲岳母上月25日過世，原訂今天辦告別式，卻因風雨被迫延期。圖／翻攝自伊斯坦大臉書
高雄市前議員伊斯坦大90歲岳母上月25日過世，原訂今天辦告別式，卻因風雨被迫延期。圖／翻攝自伊斯坦大臉書

高雄山區連日大雨，交通中斷，連民眾辦身後事也受阻，高雄市前議員伊斯坦大的岳母上月25日過世，原訂今天舉辦告別式被迫延期，近日因道路中斷，親友們慰訪，只能冒險徒步前往，讓他感到十分不捨。

伊斯坦大的岳母於上月過世，在桃源區高中里家中停靈，原訂今天辦告別式，卻碰上連日豪大雨，山區道路柔腸寸斷，被迫延期5天。

伊斯坦大在臉書貼文表示，這段時間是桃源區鄉里災情受難日，鄉里雨量已逹1300毫米，多處斷橋斷路，更為心痛的是鄉親一家五口雨中返家時發生意外，警消及民間搜救人員仍在努力搜救中。

他也提及，90歲的岳母過世，但寶來2橋、高中草水路斷了第8天，棺木上不來，喪事也無法下山辦，他岳母的告別式，被迫延期到8月7日，希望工程單位，能順利搶修完成，讓喪家有路，方便下山完成替老人家送終。

岳母 過世 議員 告別式

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