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時雨量破百台南永康「大灣河」再現！清晨才停班停課 網友吵翻天

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
永康大灣路又積水。圖／朱正軒提供
永康大灣路又積水。圖／朱正軒提供

台南市今天清晨雷雨交加，暴雨猛烈襲擊市區，多處幹道與社區出現積淹水情況，包括永康大灣、交流道等地出現淹水災情。市府於清晨6時30分緊急宣布全市停止上班上課，但宣布時間點引發網友熱議。

部分網友質疑決策太晚，認為應比照日前預警性宣布的作法，「三點半就被雷聲吵醒，崑山地區幾年沒淹水都淹了，市府是不是還在睡？」也有人批評市府標準不一，期待更即時的應對機制。

不過，也有不少市民替市府抱不平，認為風雨變化難以預測，市府清晨做出判斷已屬即時。有留言指出，「市長不是神，清晨依據即時雨勢做出決定，已經很盡力」、「不管幾點宣布都會有人罵，做決策真的不容易。」

市議員朱正軒表示，永康時雨量103.5毫米清晨外出查看，提醒因大灣、崑山等道路積水，目前雨勢已暫時趨緩，水位有積退但雨勢仍持續，市府仍持續監控降雨及排水狀況，提醒民眾出門注意安全，避免進入積水區域，共同守護城市安全。

台南市府清晨6點30分依據中央氣象署豪雨監測預報，受到西南氣流影響，持續發布大豪雨警示，為維護市民安全台南市政府根據「天然災害停止上班上課作業辦法」第4條第3款規定宣布台南市今日停止上班、停止上課。

台南 淹水 停班 停課

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