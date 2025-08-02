嘉義縣議員 批縣長救災「帶國軍擺拍」

丹娜絲颱風重創嘉義縣，又遇豪雨淹水災情慘重，縣長翁章梁昨天列席議會臨時會，議員質詢救災成效，地方停水停電超過1周，電視及手機訊號恢復慢，要求改善防災韌性，也有議員指根本沒看到國軍，水淹最慘那天沒人幫忙，事後才看到翁章梁帶國軍擺拍。

「為什麼最需要國軍幫忙時候，你們沒進來，前天水退了才來災區擺拍有用嗎？」黃嫈珺說，朴子新寮里7月28日淹水慘重，只能涉水挺進災區送便當，陪她進災區的是學生，大家沒受過專業訓練，質疑政府救災人力到底在哪裡。

黃嫈珺說，物資找親友贊助，問題是誰進災區發送，2018年823水災只有她和市長吳品叡涉水挺進災區，今年728水災又是她進災區送便當，「我們2個女生，除了我們還有誰？」縣府沒提供人力給公所，也沒看到國軍支援，只看到翁章梁帶國軍擺拍吃麥當勞。

翁章梁說，當天打電話給鄉鎮市長，聯繫社會局協助提供物資，若公所有人力需求可申請，透過災害應變中心協調請求國軍支援。社會局長張翠瑤表示，淹水當天逐一聯繫鄉鎮市長，提供300個便當及3500個肉粽給公所及嘉邑行善團。

副議長陳怡岳說，728淹水慘重恐與未完成清淤有關，盼縣府加強排水清淤速度，強化防洪能量，讓排水系統恢復正常。

翁章梁說，朴子藍天社區早期沒排水系統，水利處幫忙借地協調，才讓水排出去，這次超出荷苞嶼排水防洪保護標準，溢堤導致淹水，中央將編列年千億元治水預算，已向行政院長卓榮泰爭取系統性治水計畫。