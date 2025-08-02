加速雲嘉南重建 政院補助多2萬、台南即起開放貨櫃屋登記

丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，雲嘉南災後復原前進指揮所昨宣布即日起至17日，屋頂及外牆受損20平方公尺以上台南受災戶，若與指揮所媒合廠商簽訂修繕契約，加碼補助2萬元修繕尾款，雲嘉也將比照。有受災戶擔心哄抬價格，市府說會有定型化契約保障權益，並比照楠西震災經驗提供貨櫃屋作臨時安置選項。

台南市府秘書長尤天厚也宣布，市府提供貨櫃屋作為臨時安置選項，協助災民安穩過渡，即日起至31日，開放至轄區公所登記申請，凡未領取租金補貼居所嚴重受損者，可申請貨櫃屋安置，租期9月1日至12月3日。每櫃供3人以內居住，最多申請2櫃。費用市府統一承租補助大部分費用，申請人僅負擔每櫃8000元（每月2000元，共4個月），其餘市府支付。低收入戶等弱勢族群，費用市府全數負擔。

市府提醒，申請人須妥善使用貨櫃屋，損壞負責修繕。貨櫃屋需設於受災戶所屬行政區，取得土地所有人同意，如有糾紛由申請人負責處理。

因災區遍及沿海和溪北，加上受損房屋多，台南市府和中央部會分17組認養災區，工務局表示，線上申請已上線，也已舉辦廠商說明會及訪視彩色浪板業者，原料和工人無問題，預計下周完成媒合就可動工修繕。

指揮所宣布為加速台南修繕增加誘因，17日前簽約，行政院加碼補助修繕尾款2萬元，蘇姓受災戶說，加碼多少有幫助，但擔心哄抬價格，工務局說，住戶只要到公所登記，就會進行廠商媒合，會勘、估價後，依公共工程委員會制定定型化契約辦理，加速作業也保障民眾權益。

針對弱勢戶，因市府已開設善款專戶，工程會主委陳金德表示，房屋修繕作業由市府統籌辦理，修繕費用市府全額負擔，盼中央地方協力，不讓任何1名受災戶重建路上被落下。南市丹娜絲救助金發放截至前天撥款2625件，總金額近5960萬元，後續加速審核，市府呼籲未申請民眾盡速申請。