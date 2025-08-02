南投貓羅溪畔屢淹 將建滯洪池

中台灣昨續下間歇大雨，南投市府南二路地勢低窪淹水，警方拉起封鎖線禁止通行，57歲陳姓男子前天騎機車硬闖，連人帶車衝入深水區，目擊者報警後，消防隊員出動橡皮艇搜索20分鐘尋獲，但已無生命跡象。

受低壓帶與西南風影響，南投前天大雨不斷，多鄉鎮山區道路坍方，昨竹山等鄉鎮部分學校停班課，南投市區低窪地區淹水，前天上午7時南二路淹水嚴重，現場已拉起封鎖線，陳姓男子不顧勸阻騎機車硬闖，消失在淹水路段。

救難人員說，事故處為低窪區域，豪雨傾瀉後積水深達2公尺，當時水面覆蓋道路標線，幾乎看不出原本路況，救難人員出動橡皮艇，最終在淹水區尋獲陳男但已死亡。警方呼籲，近日豪雨頻繁，切勿貿然闖越封鎖線或冒險涉水。

南投大眾駕訓班位於貓羅溪畔，地勢低窪，前天再度水淹停車場，去年迄今已三度淹水。縣長許淑華昨會同立委游顥等人勘災。許說，每遇強降雨周邊居民擔心淹水受害，水利署已允諾補助評估經費，將徵收部分土地，興建滯洪池與固定式抽水站。

許淑華說，過度期間將啟動應變機制，每當預報雨量達200毫米，市公所將封鎖低窪地區、禁止停車，並提前派抽水機待命；水利署去年核定12億元經費，新設抽水站及滯洪池，縣府協調土地取得已達9成，6月送內政部審議，盼中央加速審查。

彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷1戶三合院，昨天清晨因土石流失，長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌，前往關心的同安村長林子瓏差點被掩埋，屋內人員及時逃出。