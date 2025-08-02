聽新聞
0:00 / 0:00

南投貓羅溪畔屢淹 將建滯洪池

聯合報／ 記者江良誠劉明岩／連線報導
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區又淹水，南投縣長許淑華（右）昨會勘，將徵收部分土地蓋滯洪池和抽水站。圖／南投縣政府提供
南投市貓羅溪旁大眾汽車駕訓班低窪區又淹水，南投縣長許淑華（右）昨會勘，將徵收部分土地蓋滯洪池和抽水站。圖／南投縣政府提供

中台灣昨續下間歇大雨，南投市府南二路地勢低窪淹水，警方拉起封鎖線禁止通行，57歲陳姓男子前天騎機車硬闖，連人帶車衝入深水區，目擊者報警後，消防隊員出動橡皮艇搜索20分鐘尋獲，但已無生命跡象。

受低壓帶與西南風影響，南投前天大雨不斷，多鄉鎮山區道路坍方，昨竹山等鄉鎮部分學校停班課，南投市區低窪地區淹水，前天上午7時南二路淹水嚴重，現場已拉起封鎖線，陳姓男子不顧勸阻騎機車硬闖，消失在淹水路段。

救難人員說，事故處為低窪區域，豪雨傾瀉後積水深達2公尺，當時水面覆蓋道路標線，幾乎看不出原本路況，救難人員出動橡皮艇，最終在淹水區尋獲陳男但已死亡。警方呼籲，近日豪雨頻繁，切勿貿然闖越封鎖線或冒險涉水。

南投大眾駕訓班位於貓羅溪畔，地勢低窪，前天再度水淹停車場，去年迄今已三度淹水。縣長許淑華昨會同立委游顥等人勘災。許說，每遇強降雨周邊居民擔心淹水受害，水利署已允諾補助評估經費，將徵收部分土地，興建滯洪池與固定式抽水站。

許淑華說，過度期間將啟動應變機制，每當預報雨量達200毫米，市公所將封鎖低窪地區、禁止停車，並提前派抽水機待命；水利署去年核定12億元經費，新設抽水站及滯洪池，縣府協調土地取得已達9成，6月送內政部審議，盼中央加速審查。

彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷1戶三合院，昨天清晨因土石流失，長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌，前往關心的同安村長林子瓏差點被掩埋，屋內人員及時逃出。

延伸閱讀

美台談判附帶4千億美元投資 許淑華：細節須向國人交代

極端降雨增17% 南投擬設滯洪池、抽水站應對百年洪患

許淑華堅持北市也要普發現金 綠黨團將提案邀藍議員加入

綠議員許淑華喊北市普發2萬 蔣市府酸：跟賴清德溝通過了沒？

相關新聞

加速雲嘉南重建 政院補助多2萬、台南即起開放貨櫃屋登記

丹娜絲颱風造成台南上萬戶屋頂受損，雲嘉南災後復原前進指揮所昨宣布即日起至17日，屋頂及外牆受損20平方公尺以上台南受災戶...

南投貓羅溪畔屢淹 將建滯洪池

中台灣昨續下間歇大雨，南投市府南二路地勢低窪淹水，警方拉起封鎖線禁止通行，57歲陳姓男子前天騎機車硬闖，連人帶車衝入深水...

嘉義縣議員 批縣長救災「帶國軍擺拍」

丹娜絲颱風重創嘉義縣，又遇豪雨淹水災情慘重，縣長翁章梁昨天列席議會臨時會，議員質詢救災成效，地方停水停電超過1周，電視及...

加速災區房屋修繕！嘉義、雲林也比照台南 加碼2萬工程修繕尾款

為加速災區房屋修繕，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」指揮官陳金德宣布，除中央各部會組成技術團隊進駐...

影／彰化北斗台一線有天坑 議員：路基淘空很危險

彰化縣連日豪雨後，北斗鎮果菜市場省道台一線北上車道出入口出現一個「天坑」，縣議員李俊諭說，由於出入果菜市場往來人車多，尤...

高雄那瑪夏交通中斷醫療不中斷 醫護徒步接力送腹痛病患下山

豪雨重創那瑪夏區，多處山區道路中斷，交通癱瘓，主要對外通道民生大橋被大水淹沒，交通全斷，偏遠部落達卡努瓦里宛如「孤島」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。