暴雨高濁期 台水：抽驗77件均符飲用水質標準

台水今天表示，針對災害可能造成飲用水水源水質惡化區域，依環境部「災後飲用水水質抽驗標準作業」規定，已加強飲用水水質pH、濁度及餘氯檢驗，並進行水質通報。

台水指出，暴雨高濁期間在中南部地區進行自來水水質抽驗達77件，均符合飲用水水質標準，民眾可安心。

台水透過新聞稿表示，近期受颱風竹節草外圍環流與西南氣流影響，中南部地區發布豪雨特報，導致原水濁度飆升，嚴重影響淨水處理程序，台水公司啟動水源調度，並強化淨水處理流程及飲用水水質安全防護機制，各淨水場水質檢驗人嚴陣以待，全力投入自來水水質抽驗作業。

台水說明，暴雨期間強化淨水操作，包括混凝、沉澱、過濾及氯消毒等程序，以有效因應濁度突增情形。各淨水流程透過嚴密水質監測，即時掌握處理效能，確保出水水質皆符合「飲用水水質標準」，讓民眾安心用水。