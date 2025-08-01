快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

聽新聞
0:00 / 0:00

加速災區房屋修繕！嘉義、雲林也比照台南 加碼2萬工程修繕尾款

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供

為加速災區房屋修繕，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」指揮官陳金德宣布，除中央各部會組成技術團隊進駐支援外，另為提高民眾與施工廠商的簽約效率，行政院針對雲嘉南等受災縣市有房屋修繕需求者，將加碼補助2萬元修繕費用，希望增加修繕誘因，讓民眾盡速修復家園，避免後續重複致災。

今天上午會議結束後，陳金德率隊前往台南市新營區及鹽水區公所，邀集里長、里幹事、清潔隊及戶政事務所，說明政府如何協助受災民眾房屋修繕，並傾聽受災戶心聲。將陸續前往台南市17個區公所。

為鼓勵受災縣市有房屋修繕需求家戶儘速進行修繕，行政院再加碼提出方案，今日上午於指揮所會議，先針對台南市，訂出8月17日前完成簽約者，將補助2萬元修繕尾款費用。

今日會議嘉義縣政府亦有出席，指揮所後續安排於8月5日赴嘉義縣，與嘉義縣政府、嘉義市政府及雲林縣政府一同召開會議，比照台南市模式推動災後修繕作業。

陳金德指出，行政院已撥付家園復原慰助金給台南市政府，請區公所協助民眾盡速完成請領作業，盡早讓民眾拿到慰助金。另請區公所盡速盤查低收入及中低收入民宅修繕戶數，所需經費由市政府專案協助。

陳金德也提及，前進指揮所下所設技術支援團，已積極找廠商來協助民宅修繕，亦訂定民宅修繕注意事項及丹娜絲颱風房屋修繕契約書範本，請區公所務必協助民眾辦理確認災損及需求、媒合廠商及安排現勘、確認修繕方式及報價、簽約、施工與完工等事項。

陳金德表示，災害後會產生大量廢棄物，要儘速清除，以免引發後續公共衛生問題。民眾清理家園所產生出的垃圾，可先暫置在房屋周邊適當地點，市政府及區公所會調度清潔度協助清運，至於民宅修繕所產生的營建廢棄物，由區長負責指揮，利用現有開口契約處理，民眾及修繕廠商不必煩惱廢棄物清運問題，以加速修繕工作進度。

行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供
行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德今天前往災區公所，與第一線公務人員開會並聽取受災戶的心聲。圖／行政院提供

台南 嘉義 雲林 災損 災後 災民 受災戶 丹娜絲颱風

延伸閱讀

政院加碼台南風災修繕補助遭疑獨厚 王育敏：嘉義應同步

加速台南災後房屋修復 中央宣布加碼補助工程尾款2萬 貨櫃屋安置災民

災後復原獨厚台南？ 17日前簽房屋修繕約 政院補助尾款2萬

11億家園復原慰助金已受理逾2萬件 行政院：盼本周完成發放

相關新聞

超人鄉長！山區大雨霧台大武社區成孤島 巴正義涉水送藥給族人

屏東縣山區連日豪大雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義昨天中午冒險涉溪送藥到部落給30多名村民，讓鄉民直呼「太感謝...

豪雨重創！高雄那瑪夏聯外道路中斷 族人LINE求援「最缺奶粉、尿布」

連日豪大雨重創高雄山區，那瑪夏區聯外道路嚴重坍塌，包括台20線南橫公路、台29線、台133線全都中斷；有族人憂心物資斷炊...

加速災區房屋修繕！嘉義、雲林也比照台南 加碼2萬工程修繕尾款

為加速災區房屋修繕，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」指揮官陳金德宣布，除中央各部會組成技術團隊進駐...

西南氣流持續發威 高雄山區7行政區2日停班課

西南氣流發威，根據中央氣象署資料，高雄市山區雨量已達停班停課標準，包含桃源區、六龜區、那瑪夏區、甲仙區、茂林區、杉林區、...

屏東縣山區豪大雨不斷 8原鄉明天連續第5天停班停課

屏東縣山區豪雨不斷，屏東縣政府今晚宣布，8個原鄉明天持續停班停課，已是連續第5天停班課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

影／彰化北斗台一線有天坑 議員：路基淘空很危險

彰化縣連日豪雨後，北斗鎮果菜市場省道台一線北上車道出入口出現一個「天坑」，縣議員李俊諭說，由於出入果菜市場往來人車多，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。