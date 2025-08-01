加速災區房屋修繕！嘉義、雲林也比照台南 加碼2萬工程修繕尾款

為加速災區房屋修繕，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」指揮官陳金德宣布，除中央各部會組成技術團隊進駐支援外，另為提高民眾與施工廠商的簽約效率，行政院針對雲嘉南等受災縣市有房屋修繕需求者，將加碼補助2萬元修繕費用，希望增加修繕誘因，讓民眾盡速修復家園，避免後續重複致災。

今天上午會議結束後，陳金德率隊前往台南市新營區及鹽水區公所，邀集里長、里幹事、清潔隊及戶政事務所，說明政府如何協助受災民眾房屋修繕，並傾聽受災戶心聲。將陸續前往台南市17個區公所。

為鼓勵受災縣市有房屋修繕需求家戶儘速進行修繕，行政院再加碼提出方案，今日上午於指揮所會議，先針對台南市，訂出8月17日前完成簽約者，將補助2萬元修繕尾款費用。

今日會議嘉義縣政府亦有出席，指揮所後續安排於8月5日赴嘉義縣，與嘉義縣政府、嘉義市政府及雲林縣政府一同召開會議，比照台南市模式推動災後修繕作業。

陳金德指出，行政院已撥付家園復原慰助金給台南市政府，請區公所協助民眾盡速完成請領作業，盡早讓民眾拿到慰助金。另請區公所盡速盤查低收入及中低收入民宅修繕戶數，所需經費由市政府專案協助。

陳金德也提及，前進指揮所下所設技術支援團，已積極找廠商來協助民宅修繕，亦訂定民宅修繕注意事項及丹娜絲颱風房屋修繕契約書範本，請區公所務必協助民眾辦理確認災損及需求、媒合廠商及安排現勘、確認修繕方式及報價、簽約、施工與完工等事項。

陳金德表示，災害後會產生大量廢棄物，要儘速清除，以免引發後續公共衛生問題。民眾清理家園所產生出的垃圾，可先暫置在房屋周邊適當地點，市政府及區公所會調度清潔度協助清運，至於民宅修繕所產生的營建廢棄物，由區長負責指揮，利用現有開口契約處理，民眾及修繕廠商不必煩惱廢棄物清運問題，以加速修繕工作進度。