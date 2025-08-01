中南部豪雨 國軍第四第五作戰區協助災防環境清整

中南部近日豪大雨造成災情，國軍第四作戰區今天配合高雄市、屏東縣政府兵力申請與預置，協助偏鄉地區完成鄉民預防性撤離、加強災防整備，保護民眾遠離災害；第五作戰區今天派出官兵持續支援南投、嘉義，協助地方環境清整。

第四作戰區指出，配合高雄市及屏東縣政府災情研判，自7月28日起分別於高雄市桃源、茂林、那瑪夏、甲仙、六龜，屏東縣來義及高樹鄉等山區，派遣4支部、資通3大隊、特3營、333旅、空訓中心、高雄與屏東後備指揮部及後備輔導中心幹部等，協助執行鄉民預防性撤離，在軍、警及里長合作下，將民眾順利送抵臨時收容所。

第四作戰區表示，因應超大豪雨造成台20、台29線崩塌及通往山區的主幹道淤泥，影響那瑪夏及桃源區物資前運及災害救援進度，國軍官兵配合區公所清理路面及維生物資搬運作業，有效發揮災防馳援量能，保障民眾生命財產安全。

第五作戰區說，受近日強降雨影響，南投及嘉義多處地區尚需清理，儘管雨勢暫時趨緩，部隊仍不敢鬆懈，在戰備整備任務不間斷下，持續派遣兵力協助，期能以最短時間，協助地方恢復整潔的環境。

第五作戰區表示，今天派遣150名官兵，分赴嘉義水上、六腳、朴子、東石、義竹、鹿草及南投市等地區，協助災後復原、鄉里環境清整等工作，期能發揮軍民合作力量，共同守護家園。