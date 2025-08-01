影／彰化北斗台一線有天坑 議員：路基淘空很危險

彰化縣連日豪雨後，北斗鎮果菜市場省道台一線北上車道出入口出現一個「天坑」，縣議員李俊諭說，由於出入果菜市場往來人車多，尤其夜間相當危險，而且日前在北斗家商旁也有一個小坑才剛補起來，該區域路基似乎有淘空情形，希望相關單位應儘速改善，以免發生危險。

李俊諭說，果菜市場攤販向他反映，7月8日大豪雨過後，果菜市場旁的台一線就出現「天坑」，至今已2、3周，雖公所和公路局彰化工務段都有在天坑放三角錐作圍籬警示，但臨近台一線北上車道旁也開始出現大規模裂痕，如果愈來愈大洞實在非常危險。

「是要等到發生意外，才要來補嗎？」一位攤販業者說，由於日前在北斗家商附近也疑似路基淘空有一個洞，李俊諭說，最近那個洞才臨時填粕油補起來，後來台一線旁又有小天坑，讓人懷疑是近日豪雨多，而造成路基淘空，相關單位應儘速查明原因並修繕。

北斗鎮公所表示，原先以為台一線旁出現大洞與自來水公司進行鳥嘴潭工程管線有關，也已通知路權單位公路局，將請相關單位儘速修繕，並釐清原因，以保障人車安全。