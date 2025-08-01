快訊

現場飄汽油味！南橫一家五口墜谷失聯 河床見「扭曲車體」深埋土石堆

美經濟前景添陰霾 美股電子盤、台指期夜盤一片綠

知情官員曝台美7月8日前已敲定基本協議 川普拖延是為了「它」

影／彰化北斗台一線有天坑 議員：路基淘空很危險

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
李俊諭說，果菜市場旁的台一線出現「天坑」，至今已2、3周，相當危險。圖／李俊諭提供
李俊諭說，果菜市場旁的台一線出現「天坑」，至今已2、3周，相當危險。圖／李俊諭提供

彰化縣連日豪雨後，北斗鎮果菜市場省道台一線北上車道出入口出現一個「天坑」，縣議員李俊諭說，由於出入果菜市場往來人車多，尤其夜間相當危險，而且日前在北斗家商旁也有一個小坑才剛補起來，該區域路基似乎有淘空情形，希望相關單位應儘速改善，以免發生危險。

李俊諭說，果菜市場攤販向他反映，7月8日大豪雨過後，果菜市場旁的台一線就出現「天坑」，至今已2、3周，雖公所和公路局彰化工務段都有在天坑放三角錐作圍籬警示，但臨近台一線北上車道旁也開始出現大規模裂痕，如果愈來愈大洞實在非常危險。

「是要等到發生意外，才要來補嗎？」一位攤販業者說，由於日前在北斗家商附近也疑似路基淘空有一個洞，李俊諭說，最近那個洞才臨時填粕油補起來，後來台一線旁又有小天坑，讓人懷疑是近日豪雨多，而造成路基淘空，相關單位應儘速查明原因並修繕。

北斗鎮公所表示，原先以為台一線旁出現大洞與自來水公司進行鳥嘴潭工程管線有關，也已通知路權單位公路局，將請相關單位儘速修繕，並釐清原因，以保障人車安全。

天坑 豪雨 彰化

延伸閱讀

影／全國首座地檢署與執行分署共構廳舍啟用 王惠美當年成就美事

搶修南橫！路基40公尺缺口...上百消波塊投荖濃溪 公路局拚午前搶通

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

解決塞車！竹縣台1替代道路動工進度超前 楊文科今冒雨視察

相關新聞

超人鄉長！山區大雨霧台大武社區成孤島 巴正義涉水送藥給族人

屏東縣山區連日豪大雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義昨天中午冒險涉溪送藥到部落給30多名村民，讓鄉民直呼「太感謝...

豪雨重創！高雄那瑪夏聯外道路中斷 族人LINE求援「最缺奶粉、尿布」

連日豪大雨重創高雄山區，那瑪夏區聯外道路嚴重坍塌，包括台20線南橫公路、台29線、台133線全都中斷；有族人憂心物資斷炊...

加速災區房屋修繕！嘉義、雲林也比照台南 加碼2萬工程修繕尾款

為加速災區房屋修繕，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災害復原前進指揮所」指揮官陳金德宣布，除中央各部會組成技術團隊進駐...

西南氣流持續發威 高雄山區7行政區2日停班課

西南氣流發威，根據中央氣象署資料，高雄市山區雨量已達停班停課標準，包含桃源區、六龜區、那瑪夏區、甲仙區、茂林區、杉林區、...

屏東縣山區豪大雨不斷 8原鄉明天連續第5天停班停課

屏東縣山區豪雨不斷，屏東縣政府今晚宣布，8個原鄉明天持續停班停課，已是連續第5天停班課，其餘鄉鎮市正常上班上課。

影／彰化北斗台一線有天坑 議員：路基淘空很危險

彰化縣連日豪雨後，北斗鎮果菜市場省道台一線北上車道出入口出現一個「天坑」，縣議員李俊諭說，由於出入果菜市場往來人車多，尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。