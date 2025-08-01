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高雄山區豪雨 寶來二橋到桃源區公所管制通行

中央社／ 高雄1日電

交通部公路局考量高雄市山區持續降雨，台20線南橫公路79公里到89.5公里寶來二橋到桃源區公所段今天晚間6時管制禁止通行，視實際狀況滾動檢討開放時間。

公路局南區養護工程分局表示，0728西南氣流在山區降超大豪雨，連日降雨造成台20線多處路段受災，考量高雄山區前期已有近1500毫米雨量，且最新交通部中央氣象署定量降雨預報顯示，未來24小時高雄山區預估雨量達350到490毫米，評估道路受災風險大幅提高。

南區養護工程分局說，考量夜間視距不良且山區持續降雨，為降低用路人通行受災風險，依災害防救法規定管制禁止通行，用路人行經管制路段勿強行通過，遵照管制人員指示行駛。

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