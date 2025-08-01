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影／雨勢下不停 霧台鄉長巴正義風雨中挺進大武部落幫長者送藥

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣霧台鄉長巴正義昨天冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義昨天冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供

屏東縣山區雨勢下不停，霧台鄉大武部落對外唯一道路霧大二號便道7月上旬遭丹娜絲颱風摧毀，雖然涵管一度修好但總面臨修好又被沖毀窘況。霧台鄉長巴正義昨涉水從邊坡攔沙壩挺進大武部落，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，守護鄉民的舉動讓人感動，此畫面也被村長拍下來。

霧台鄉大武村長麥庸正說，連日大雨，交通受阻，部落醫療與日常面臨不少挑戰，大家齊心努力下，「安然度過每個艱難時刻」，感謝各單位與工程人員積極搶修道路，努力恢復對外交通，「會繼續守護部落的安全與穩定」，謝謝大家關心與牽掛。

麥庸正說，約有10多名長輩的慢性病藥快要沒了，感謝縣府幫忙，讓部落長輩透過視訊與衛生所線上看診，也感謝鄉長在風雨中親送藥品上山，這份責任感與行動力，讓人很感動。

霧台鄉長巴正義昨（7月31日）先到衛生所領取大武部落長輩慢性病藥後前往大武部落，來到霧大二號便橋前，鄉長冒著風雨沿著涵管上方的土石堆，快速行走穿越泥水，將藥品拿給村長。

鄉長巴正義返程時，攔沙壩的水勢湍急不斷往下衝擊，巴正義背著黑色背包，穿黃色雨衣，戴著工程安全帽，穿梭其中泥流中，還差點踉蹌，好在隨即反應過來，冒著風雨背影被村長拍下來，讓人感動，也展現原民彼此的互助精神。

今天雨勢仍未停歇，大武村的小山部落在八八風災時小山部落上方曾列為大崩壁，鄉長巴正義今與公所5名同仁、警方與消防人員到場協助撤離安置，約有35到40名村民撤離到大武村活動中心。

巴正義說，公所人員、警方、消防人員協助居民撤離安置，返程途中，警方、消防人員沿著涵管走到對岸，「只差五分鐘，一瞬間昨剛修好的便橋涵管就沖毀了」，公所人員5人最後分3梯次，一次兩人坐在怪手爪子上，在風雨中接駁運到對岸。

巴正義提醒鄉親，目前霧台到大武的這條路，請不要輕易行走，也不要開車。

縣長周春米疾呼，山區雨勢仍持續，強降雨恐持續數日，呼籲鄉親務必配合政府指令撤離，相關高風險區域切勿再進入，保護自己也保護他人安全，也強調，縣府團隊與災害應變中心各單位保持高度警覺，隨時待命，有任何狀況都要「緊急立即處理」。

屏東縣8個原鄉地區已連5天（包括明天8月2日）停班停課，提醒大家務必注意安全；屏東縣政府統計至晚間7時半，0728豪雨原鄉撤離安置人數，實際撤離459人，依親230人、安置183人。

今天風雨不斷，通往霧台鄉大武部落的霧大二號橋的便道，函管簡易修復後，又被雨水沖毀，回程進出時只能靠著怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
今天風雨不斷，通往霧台鄉大武部落的霧大二號橋的便道，函管簡易修復後，又被雨水沖毀，回程進出時只能靠著怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義昨冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義昨冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長。圖／霧台鄉長巴正義提供
由於便橋涵管修好後又被雨勢沖毀，只能搭怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
由於便橋涵管修好後又被雨勢沖毀，只能搭怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
今天風雨不斷，通往霧台鄉大武部落的霧大二號橋的便道，函管簡易修後，又被雨水沖毀，回程進出時只能靠著怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
今天風雨不斷，通往霧台鄉大武部落的霧大二號橋的便道，函管簡易修後，又被雨水沖毀，回程進出時只能靠著怪手接駁。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供
屏東縣霧台鄉長巴正義冒著風雨挺進大武村將長者慢性病的藥交給村長，回程時攔沙壩水勢不斷，巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，被村長拍下來，讓人感動，行動力守護村民。圖／霧台鄉長巴正義提供

鄉長 衛生所 屏東縣 丹娜絲颱風

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