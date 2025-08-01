影／雨勢下不停 霧台鄉長巴正義風雨中挺進大武部落幫長者送藥

屏東縣山區雨勢下不停，霧台鄉大武部落對外唯一道路霧大二號便道7月上旬遭丹娜絲颱風摧毀，雖然涵管一度修好但總面臨修好又被沖毀窘況。霧台鄉長巴正義昨涉水從邊坡攔沙壩挺進大武部落，回程時攔沙壩水勢不斷，鄉長巴正義穿梭其中還一度差點踉蹌，黃色雨衣背影，守護鄉民的舉動讓人感動，此畫面也被村長拍下來。

霧台鄉大武村長麥庸正說，連日大雨，交通受阻，部落醫療與日常面臨不少挑戰，大家齊心努力下，「安然度過每個艱難時刻」，感謝各單位與工程人員積極搶修道路，努力恢復對外交通，「會繼續守護部落的安全與穩定」，謝謝大家關心與牽掛。

麥庸正說，約有10多名長輩的慢性病藥快要沒了，感謝縣府幫忙，讓部落長輩透過視訊與衛生所線上看診，也感謝鄉長在風雨中親送藥品上山，這份責任感與行動力，讓人很感動。

霧台鄉長巴正義昨（7月31日）先到衛生所領取大武部落長輩慢性病藥後前往大武部落，來到霧大二號便橋前，鄉長冒著風雨沿著涵管上方的土石堆，快速行走穿越泥水，將藥品拿給村長。

鄉長巴正義返程時，攔沙壩的水勢湍急不斷往下衝擊，巴正義背著黑色背包，穿黃色雨衣，戴著工程安全帽，穿梭其中泥流中，還差點踉蹌，好在隨即反應過來，冒著風雨背影被村長拍下來，讓人感動，也展現原民彼此的互助精神。

今天雨勢仍未停歇，大武村的小山部落在八八風災時小山部落上方曾列為大崩壁，鄉長巴正義今與公所5名同仁、警方與消防人員到場協助撤離安置，約有35到40名村民撤離到大武村活動中心。

巴正義說，公所人員、警方、消防人員協助居民撤離安置，返程途中，警方、消防人員沿著涵管走到對岸，「只差五分鐘，一瞬間昨剛修好的便橋涵管就沖毀了」，公所人員5人最後分3梯次，一次兩人坐在怪手爪子上，在風雨中接駁運到對岸。

巴正義提醒鄉親，目前霧台到大武的這條路，請不要輕易行走，也不要開車。

縣長周春米疾呼，山區雨勢仍持續，強降雨恐持續數日，呼籲鄉親務必配合政府指令撤離，相關高風險區域切勿再進入，保護自己也保護他人安全，也強調，縣府團隊與災害應變中心各單位保持高度警覺，隨時待命，有任何狀況都要「緊急立即處理」。

屏東縣8個原鄉地區已連5天（包括明天8月2日）停班停課，提醒大家務必注意安全；屏東縣政府統計至晚間7時半，0728豪雨原鄉撤離安置人數，實際撤離459人，依親230人、安置183人。