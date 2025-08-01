高雄那瑪夏交通中斷醫療不中斷 醫護徒步接力送腹痛病患下山

豪雨重創那瑪夏區，多處山區道路中斷，交通癱瘓，主要對外通道民生大橋被大水淹沒，交通全斷，偏遠部落達卡努瓦里宛如「孤島」，對外交通幾近完全斷絕之際，一名腹痛多日的病患在山區苦撐不住，靠著遠距醫療系統與醫護人員徒步接力送醫，在暴雨與坍方中搶下生機。

那瑪夏區昨晚出現腹痛患者，腹痛3日被診斷為胃炎並服藥治療，但症狀未好轉。衛生所達卡努瓦衛生室醫師陳文毅透過遠距醫療照護中心系統，連線高雄榮民總醫院醫師王乃玉會診，評估患者腹部膨滿，臍周與左右下腹壓痛明顯，雖未出現反彈痛，懷疑可能有腸胃道急症風險。雙方醫師討論後，認為應立即轉診治療。

但最大難題在於「怎麼送出去？」當地通往外界的道路多處坍方，橋梁封閉，空勤直升機也因天候不良無法升空，偏遠山村宛如困在孤島。救援時機迫在眉睫，當地醫療與救護人員決定：不等直升機，不等奇蹟，決定以最原始的人力直接接力。

8月1日清晨，雨勢仍未減弱，那瑪夏衛生所醫護人員與EMT緊急出動，攜帶擔架徒步前往病患所在的達卡努瓦衛生室。醫護人員冒險穿越封閉中的民生大橋，翻山越嶺、跋涉塌方與落石地形，以接力方式將病患從山區運送至仍可通行的安全地段，再由車輛接駁轉送至山下醫院。

「不是不怕，而是不能等。」參與運送的醫護人員低調表示，當地醫療資源原就有限，遇到天災更是寸步難行，若沒有遠距會診支持與當地團隊的配合，病患恐怕等不到下山的一刻。

高雄榮總指出，此次成功搶救行動，也展現健保署南區業務組推動「那瑪夏全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」奏效，該計畫強調以病人為中心，透過多層級整合照護網絡，結合社區、衛生所、區域醫院與醫學中心，提升偏鄉緊急應變與持續照護能力。

遠距醫療技術的導入，更讓偏鄉醫師即使在山區受困、無法即刻轉診，也能與外院專科醫師即時溝通、共判病情，避免延誤診療關鍵時機，此次遠距會診及即時運送，即為科技、人力與制度合力下的成功案例。

健保署表示，偏鄉山區醫療面臨資源、距離與天候三重挑戰，未來將持續強化在地照護與科技輔助，並推動災難情境下的應變模擬與支援機制。

這場沒有接駁工具、也沒有直升機的轉診任務，是醫療體系在極端天候中守住一條人命的真實縮影，更是一座「看不見的橋梁」在最孤立的地方，點亮最溫暖的醫療光芒。