超人鄉長！山區大雨霧台大武社區成孤島 巴正義涉水送藥給族人

屏東縣山區連日豪大雨，霧台鄉大武部落對外交通受阻，鄉長巴正義昨天中午冒險涉溪送藥到部落給30多名村民，讓鄉民直呼「太感謝鄉長！」今天他又到大武部落勸導族人撤離，沒想到回程時溪水暴漲無法涉水而過，只能在怪手協助下才平安渡溪。

大武部落聯外道路「霧大2號橋」便道7月10日遭大雨沖毀，部落成為孤島；7月28日後西南氣流帶來連續豪雨，便道再度被沖毀交通中斷。因部落許多長輩的慢性病藥快吃完，巴正義因此親自從霧台鄉公所將藥送到大武。

巴正義昨天中午12點許從公所出發，與大武村長麥庸正將慢性病處方藥，一一送到族人手中，途中經過滾滾溪流還涉水而過，所幸平安通過，順利完成送藥任務平安返回公所。

事後影片PO上網，鄉民直呼「辛苦了，我們的超人鄉長」、「鄉長使命必達」、「有你們守護部落真好」。不過也有鄉民表示，「太危險了！」「安全為重，拉繩索會不會比較安全？」巴正義則表示，「別人去我不放心！我以前是鐵人三項選手！」

今天早上10時許巴正義再度到大武部落，請族人撤離到避難所或依親，結果回程時遇到溪水暴漲．土石泥流滾滾無法涉水而過，只好在怪手協助下，與鄉公所人員乘坐怪手才平安渡過，下午3點左右才回到霧台鄉公所坐鎮防災。

巴正義表示，感謝部落鄉親支持，也感謝派出所、消防隊協助安置。請旅外的家人們放心，目前留在山上的族人都平安，部落存糧也足夠，會持續守護部落的安全。