豪雨重創！高雄那瑪夏聯外道路中斷 族人LINE求援「最缺奶粉、尿布」

連日豪大雨重創高雄山區，那瑪夏區聯外道路嚴重坍塌，包括台20線南橫公路、台29線、台133線全都中斷；有族人憂心物資斷炊，昨晚在社群平台發文對外求援，區長孔賢傑今表示，公路總局通知台29線甲仙段下午已搶通，目前正安排送物資進去。

受大雨影響，高雄山區道路嚴重受創，不只台20線南橫公路多處坍塌，台29線臨11線便道遭沖毀，台133線也中斷，導致那瑪夏居民受困山區、無法下山補給，有族人透過通訊軟體LINE對外求援，「連日暴雨，聯外道路中斷了，部份山區居民受困，急需物資支援救助，懇請幫忙」，並表示最缺奶粉、尿布，大人可以隨便吃。

區長孔賢傑說，因進入部落主要道路都斷了，原打算嘉義大埔繞進把物資送進部落，剛剛傳來好消息，台29線甲仙段坍塌路段已搶通，下午4時陸續把罐頭、麵條、奶粉及尿布等生活物資送到區公所。

此外桃源區也是重災區，市長陳其邁今天三度挺進勘災，他受訪指出，桃源復興3里通往台東道路有部分坍塌，明霸克露橋往前的道路也在積極搶修，至於連結流籠運送處路段因已中斷，復興3里形同孤島狀態，他已在豪雨一級開設時，交代山區必須備足14天存糧，確保民生物資到位。

陳其邁強調，首要是將桃源市區物資補齊，接續提供奶粉、尿布、特殊藥品等物資，如有緊急藥品需求則採用無人機送達。至於茂林對外交通順暢，那瑪夏台29線正在搶修，物資已送達那瑪夏。

他提到，山區有幾座橋梁及道路，需要作安全評估，桃源區位處於高山地區，經常受到天候影響，因此首要補齊民生物資，也會配合地方需求做準備。

有關寶來溫泉街強制撤離，陳其邁說明，溫泉街有大規模崩塌風險，雖未發布土石流黃色警戒，考量到入夜後若發生崩塌，將影響荖濃溪水路，水流可能溢流市區恐引發危險，在颱風或超大豪雨期間，都會要求民眾撤離到地勢較高處所，目前水位已有降低，如雨勢持續不停，請民眾立即撤除至高處。