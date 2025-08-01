丹娜絲重創南部 交長陳世凱捐1個月所得
丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾財產、家園與日常生活遭受重大衝擊。
交通部陳世凱部長響應捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，期盼拋磚引玉，鼓勵社會各界共同響應，協助災後重建。
陳世凱昨日亦感謝所屬事業跟進，中華電信股份有限公司除了協助搶修災區通訊外，也將捐贈新台幣1000萬元、陽明海運股份有限公司捐贈新台幣1000萬元、台灣高速鐵路股份有限公司、華航集團各捐贈新台幣1000萬元，盼協助地方度過難關。
交通部表示，自風災發生以來，已全面掌握公路、橋梁、鐵路等運輸設施受損情形，持續動員搶修資源，盡速恢復交通通行安全。未來也將持續協助災區，配合中央政策，投入各項修復與重建工程。呼籲社會各界踴躍捐助，協助受災鄉親早日重建家園，重返穩定生活。
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