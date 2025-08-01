陳其邁赴山區慰問倖存少年 承諾親友將小朋友照顧好

高雄市長陳其邁今天再次前往受災的六龜桃源山區，除了將物資送進需要的地區外，他也特別準備慰問金前往探視因南橫公路坍方發生墜谷意外的家屬，尤其李家一家六口唯一倖存的14歲少年，陳其邁承諾已叮囑教育局「未來我們一定會全力的把我們的小朋友照顧好」。

陳其邁對於受到連日豪雨導致道路坍方不幸遇難身亡的李家人向親友表達遺憾，搜救團隊正全力搜索救援當中。陳其邁今天下午在社會局及區公所人員陪同下，準備慰問金探視李家，尤其關懷倖存的14歲少年，他指出區公所及社會局已先行前往訪視受災家屬，教育局也已經聯絡校方未來一定會全力照顧。

此外，陳其邁也感謝公路局人員冒雨搶修從寶來通往桃源市區的台20線南橫公路。道路搶通後可提供必要就醫或緊急物資運送，而復興等3里通往台東道路也有部分坍塌，明霸克露橋往前的道路也正在積極搶修，但由於連結流籠運送處的路段因已中斷，復興3里形同孤島，陳其邁已交代山區必須備足14天的存糧。

陳其邁今天指揮市府準備物資，包含乾糧、泡麵、罐頭、奶粉、尿布、特殊藥品等，送進六龜及桃源地區，而部分難以到達地區又有緊急藥品需求者，則採用無人機送達。

除了六龜、桃源外，通往那瑪夏的台29線也正在搶修中，所幸物資已先行備妥。

不過高雄市府已下令寶來溫泉街「強制撤離」，由於鄰近溫泉街有大規模崩塌風險，雖未發布土石流黃色警戒，但考量到入夜後若發生崩塌將會影響荖濃溪水路，水流可能溢流市區恐引發危險，因此已要求民眾撤離到地勢較高的處所，暫時將居民安置於舊寶來山莊。