丹娜絲重創嘉南地區 交長陳世凱捐1個月所得

丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾財產、家園與日常生活遭受重大衝擊。交通部長陳世凱宣布捐1個月所得，此外，中華電信（2412）、陽明海運（2609）、台灣高鐵（2633）、中華航空（2610）響應各捐新台幣1,000萬。

陳世凱響應捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，略盡綿薄之力，期盼拋磚引玉，鼓勵社會各界共同響應、協助災後重建。

陳世凱亦感謝所屬事業跟進，中華電信股份有限公司除了協助搶修災區通訊外，也將捐贈新台幣1,000萬元、陽明海運股份有限公司捐贈新台幣1,000萬元、台灣高速鐵路股份有限公司、中華航空捐贈新台幣1,000萬元，展現企業社會責任，實際投入協助地方度過難關。

交通部表示，自風災發生以來，已全面掌握公路、橋梁、鐵路等運輸設施受損情形，持續動員搶修資源，盡速恢復交通通行安全。未來也將持續協助災區，配合中央政策，投入各項修復與重建工程。

交通部也呼籲社會各界踴躍捐助、關懷災民，一起攜手度過難關，讓受災鄉親早日重建家園，重返穩定生活。