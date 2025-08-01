快訊

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨重創中南部！侯友宜捐1個月所得 盼助災民挺過災情衝擊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／本報資料照片
新北市長侯友宜。圖／本報資料照片

連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派出市府團隊全面支援受災縣市外，今天他以個人身分捐出一個月所得賑災約20萬元，盼協助中南部受災縣市民眾度過災情衝擊，及早回歸正常生活。

新北市府指出，丹娜絲颱風創下120年來首次登陸嘉義紀錄，更造成中南部縣市重創，侯友宜指示市府團隊與中央、嘉義市災害應變中心聯繫後，7月8日派遣工務局、農業局及環保局等3個局處及協力廠商車輛35台、鏈鋸24台及逾百人員，前往嘉義支援災後復原工作。

日前南部受西南氣流侵襲導致多處淹水，侯友宜再度要求盤點救災人力與設備，新北水利局也配合中央於7月28日，調派5台3吋移動式抽水機南下嘉義支援，展現即時應變能力。

新北市府指出，接連颱風與豪雨襲台，更重創中南部，侯友宜評估新北市狀況穩定後，主動聯絡災情嚴重的縣市首長，了解是否有需要派員協助，發揮救災不分你我、全台一心的精神，只要其它縣市有需要，新北市都會是最堅強的後盾。

災後 侯友宜

延伸閱讀

民進黨新北黨團稱可普發現金4.6萬元 遭質疑是要市府變賣家產？

影／台美關稅20% 侯友宜：何為暫時性稅率 盼賴總統說清楚

新北綠營計算新北淨資產1880億 要求侯友宜普發4萬6000元

影／警專校長方仰寧今上任新北市警局長 侯友宜：盼堅持行政中立

相關新聞

人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

丹娜絲颱風重創嘉義縣，又遇豪雨淹水災情慘重，縣長翁章梁今天參加議會臨時會備詢，議員質詢丹娜絲颱風救災成效，地方停水停電超...

豪雨重創中南部！侯友宜捐1個月所得 盼助災民挺過災情衝擊

連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派出市府團隊全面支援受災縣市外，今天他以個人身分捐出一個月所得賑災約20萬元，...

西南氣流連續豪大雨 屏東宣布8鄉2日停班停課

屏東縣政府今天表示，西南氣流連續豪大雨，霧臺鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉與牡丹鄉明天停止上班、停...

丹娜絲重創南部 交長陳世凱捐1個月所得

丹娜絲颱風於7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾...

陳其邁赴山區慰問倖存少年 承諾親友將小朋友照顧好

高雄市長陳其邁今天再次前往受災的六龜桃源山區，除了將物資送進需要的地區外，他也特別準備慰問金前往探視因南橫公路坍方發生墜...

南台灣風災嚴峻 考試院長周弘憲捐1月所得

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，考試院今日表示，考試院長周弘憲捐一月所得，協助中南部水災重建工作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。