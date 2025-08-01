豪雨重創中南部！侯友宜捐1個月所得 盼助災民挺過災情衝擊

連續豪雨重創中南部多地，新北市長侯友宜兩度派出市府團隊全面支援受災縣市外，今天他以個人身分捐出一個月所得賑災約20萬元，盼協助中南部受災縣市民眾度過災情衝擊，及早回歸正常生活。

新北市府指出，丹娜絲颱風創下120年來首次登陸嘉義紀錄，更造成中南部縣市重創，侯友宜指示市府團隊與中央、嘉義市災害應變中心聯繫後，7月8日派遣工務局、農業局及環保局等3個局處及協力廠商車輛35台、鏈鋸24台及逾百人員，前往嘉義支援災後復原工作。

日前南部受西南氣流侵襲導致多處淹水，侯友宜再度要求盤點救災人力與設備，新北水利局也配合中央於7月28日，調派5台3吋移動式抽水機南下嘉義支援，展現即時應變能力。

新北市府指出，接連颱風與豪雨襲台，更重創中南部，侯友宜評估新北市狀況穩定後，主動聯絡災情嚴重的縣市首長，了解是否有需要派員協助，發揮救災不分你我、全台一心的精神，只要其它縣市有需要，新北市都會是最堅強的後盾。