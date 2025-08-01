颱風丹娜絲重創基地台 嘉縣修復率達98%

丹娜絲颱風重創通訊設施，嘉義縣有126個村里通報弱訊，經協調NCC與電信業者，全縣551座受損基地台已修復542座，另派遣5台行動基地台車進駐通訊盲區，降低對通訊影響。

嘉義縣新聞行銷處今天發布新聞稿，丹娜絲颱風因風勢強勁，風災後，各鄉鎮市出現訊號不穩問題，經公所彙整，有126村里回報手機通話與上網困難，嚴重影響居民日常通訊，縣府成立聯繫窗口，向國家通訊傳播委員會（NCC）與3大業者反映，促請業者搶修。

據NCC資料，嘉義縣受損基地台551座，目前已修復542座，修復率達98%。天線偏移造成訊號減弱地區，3大業者已啟動技術調校作業，預計8月15日前完成，恢復訊號覆蓋品質。

縣府表示，竹崎鄉因主塔損毀嚴重，現階段以行動基地台臨時替代，惟涵蓋範圍小於原設施。其他如水上、鹿草、東石、義竹與布袋等地，基地台天線調整作業持續進行中，近期將逐步恢復正常。

縣府說，通訊訊號品質牽涉地形、塔台分布與用戶密度等因素，部分村里本就處於邊緣涵蓋區，災前已有弱訊狀況，災後更明顯，除將督促業者強化搶修作業，並彙整弱訊點，向中央爭取中長期基地台增設計畫，盼能整體改善通訊品質。

縣府表示，NCC也請3大業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道，中華電信撥123按1、台灣大哥大撥188按95、遠傳電信撥888按03，民眾可直接由專人協助處理。