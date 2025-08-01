羅智強捐百萬助南部災後重建 藍委號召共築台灣希望

國民黨立委羅智強今日捐贈100萬元「護民主反惡罷」書款，攜手國民黨立委王育敏、張嘉郡、謝龍介喊出「台灣有愛，希望同行」，讓這筆經費作為雲嘉南地區受風災、水災居民的災後重建基金，希望號召台灣民眾能夠踴躍支持災區重建，也呼籲行政院能夠攜手完成災後重建條例三讀。

羅智強表示，至今新聞中仍可見長輩望著殘破家園流淚的景象，令許多國人難過不捨，決定獻出綿薄心意協助南部鄉親恢復家園，透過王育敏、張嘉郡、謝龍介三位在地的立委進行協助災區資源分配。

羅智強認為，「護民主反惡罷」的銷售超乎預期，每天都在想如何報答讀者跟每一分愛心。在726反惡罷過程中，為遭遇惡罷的立委們打造了反惡罷戰車，用以保護制衡力量的聲音，現在要將這分愛做為捐款，這筆百萬捐款並非出自一人之力，而是每一分購買新書的讀者們所捐，是他們的愛心成為更大的善，希望齊心協力加速重建災區，台灣加油。

張嘉郡表示，雲嘉南地區受災嚴重，羅智強拋磚引玉捐出書款，是每一位支持者的善心，如今又進一步擴大善的影響力，感謝所有支持羅智強的讀者，創造出無限的愛與價值，一定能夠引發更多的台灣人注意到這次的災害影響，也希望行政院盡速提出災後重建的特別條例，確保法源依據與經費支援，讓災民早日回復日常生活。

謝龍介感謝所有的購書者，發揮同島一命、人溺己溺的精神，協助水深火熱的鄉親。他也提到，國民黨地方黨部藉由拋磚引玉來補足台南市政府募捐困難的情形，但對於整個地方災損仍遠遠不足，國民黨立院黨團已經提出災後重建條例，行政院也應該立刻提出版本，讓災民可以快速獲得協助，在災區隨處可見屋頂遭吹翻，約有一萬戶，整個雲嘉南地區鐵工都已經修復到兩個月後，行政院7月28日才設立的前進指揮所應調集未受災縣市鐵工協助修繕，避免下一個颱風再次造成災民傷害。

王育敏表示，感謝所有購書者這份俠義精神，除了捍衛台灣民主外，還持續幫助受災地區的鄉親，會將大愛持續傳下去。嘉義縣因為風災讓民眾受到巨大傷害，前日豪雨與淹水更是雪上加霜，許多人家裡是外面下大雨，屋內跟著下小雨。因此近日也已經開始募集跟發放消毒物資，避免更多的災後傷害，加速完成災後家園的恢復工作。災區也急需災後重建條例盡快通過，讓所有的資源能夠到位，讓這股力量幫助災民早日脫離困境。