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人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

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人力在哪裡？颱風淹水國軍救災慢半拍 議員怒批：水退了才來擺拍

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣颱風及淹水災情慘重，議員黃嫈珺率團隊涉水發便當救災，怒批國軍水退了才來擺拍。圖／翻攝自議員黃嫈珺臉書
嘉義縣颱風及淹水災情慘重，議員黃嫈珺率團隊涉水發便當救災，怒批國軍水退了才來擺拍。圖／翻攝自議員黃嫈珺臉書

丹娜絲颱風重創嘉義縣，又遇豪雨淹水災情慘重，縣長翁章梁今天參加議會臨時會備詢，議員質詢丹娜絲颱風救災成效，地方停水停電超過一周，且電視及手機訊號恢復慢，要求改善防災韌性，也有議員批根本沒看到國軍，水淹最慘那天沒人幫忙，事後才要來擺拍。

「為什麼最需要國軍幫忙的時候，你們沒有進來，昨天水都已經退了，才來災區擺拍有用嗎？」黃嫈珺說，朴子市新寮里7月28日淹水災情慘重，只能涉水挺進災區送便當，陪她一起進災區的是學生，大家都沒受過專業訓練，質疑政府的救災人力到底在哪裡。

黃嫈珺說，物資找親友贊助就有了，問題是誰要進災區發送，823水災只有她和市長吳品叡涉水挺進災區，728水災又是她進災區送便當，「我們2個女生耶，除了我們還有誰？」縣府沒提供人力給公所，也沒看到國軍支援，只看到翁章梁帶國軍擺拍吃麥當勞。

翁章梁說，當天打電話給所有鄉鎮市長，聯繫社會局協助提供物資事項，若公所有人力需求可提出申請，透過災害應變中心協調請求國軍支援。社會局長張翠瑤表示，淹水當天逐一聯繫所有鄉鎮市長，提供300個便當及3500個肉粽給公所及嘉邑行善團。

副議長陳怡岳說，丹娜絲颱風受災戶停電最久13天，救災方面有很多要檢討，搶修復電後仍有許多倒樹、垃圾沒清理，導致排水系統都被塞住，728淹水慘重恐與未完成清淤有關，盼縣府加強大排、小排清淤速度，並強化防洪能量，讓排水系統恢復正常。

縣長翁章梁說，朴子市藍天社區早期沒有排水系統，縣府水利處幫忙借地協調，才讓水能夠排出去，這次是因超出荷苞嶼排水防洪保護標準，溢堤才會導致728淹水，中央將編列6年1千億元治水預算，已向行政院長卓榮泰爭取嘉義縣系統性治水計畫。

議員江佩曄說，嘉義縣颱風停電多日，有老人在家使用24小時氧氣機，斷電家人慌張求救，她向縣府求助媒合租借發電機，但遭局處長已讀不回，很多受災戶有坐以待斃的感覺；另近日豪雨成災，縣府宣布停班課時間太晚，很多人都已經出門上班上課，希望能提早宣布。

嘉義縣颱風及淹水災情慘重，議員黃嫈珺率團隊涉水發便當救災，怒批國軍水退了才來擺拍。圖／翻攝自議員黃嫈珺臉書
嘉義縣颱風及淹水災情慘重，議員黃嫈珺率團隊涉水發便當救災，怒批國軍水退了才來擺拍。圖／翻攝自議員黃嫈珺臉書

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