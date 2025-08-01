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屏東山區豪雨不斷39條土石流警戒 原鄉部落預防性撤離

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣連日豪大雨不斷，已出現39條土石流警戒，縣府災害應變中心要求山區8個原鄉預防性撤離居民。圖／縣府提供
屏東縣連日豪大雨不斷，已出現39條土石流警戒，縣府災害應變中心要求山區8個原鄉預防性撤離居民。圖／縣府提供

受西南氣流影響，屏東縣連日豪大雨不斷，山地原鄉多個地區累積雨量都超過1000毫米，已出現39條土石流警戒，8個原鄉更連續4天停止上班上課。縣府災害應變中心召開會議，要求山區8個原鄉預防性撤離居民，啟動依親或進入收容中心。

根據中央氣象署資料，截至下午4時止，3日的屏東縣包括春日鄉大漢山、三地門鄉尾寮山、瑪家鄉瑪家村的累積雨量都超過1000毫米，中央氣象署今日仍針對高雄市及屏東縣山區，發出大豪雨警報，顯然大雨狀況仍未停歇，可能持續到下周。

縣府災害應變中心自7月28日起擴大三級開設，目前縣內已有29條土石流黃色警戒、10條紅色警戒，另外，大規模崩塌紅色警戒有2處，部分橋梁、道路已實施預警性封閉。

縣長周春米也指示，山區8個原鄉進行預防性撤離，居民啟動依親或進入收容中心，並請各鄉公所落實完成撤離，注意轄區民眾安全；公所也要掌握有孤島效應地區的物資、醫療狀況。她也呼籲民眾現山區土石鬆軟，易造成邊坡崩塌，盡量避免進入山區注意安全。

雨量 豪雨 屏東縣 土石流

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