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挺丹娜絲災民家園重建 賴清德、蕭美琴及卓榮泰各捐1個月薪水

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府表示，賴清德總統、副總統蕭美琴以及行政院長卓榮泰將以個人身份，分別捐出一個月所得至丹娜絲風災賑災專戶，盼受災民眾能儘速重建家園。聯合報系資料照
總統府表示，賴清德總統、副總統蕭美琴以及行政院長卓榮泰將以個人身份，分別捐出一個月所得至丹娜絲風災賑災專戶，盼受災民眾能儘速重建家園。聯合報系資料照

丹娜絲颱風重創南台灣，行政院也將提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，並責成衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號。總統府發言人郭雅慧今表示，賴清德總統、副總統蕭美琴以及行政院長卓榮泰也將以個人身份，分別捐出一個月所得至賑災專戶，盼受災民眾獲得更多支持，儘速重建家園。

有關丹娜絲颱風致災加上中南部多日豪大雨一事，總統府發言人郭雅慧今表示，賴總統第一時間責請行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，該所並已於7月30日召開首場會議負責統籌調度，並透過中央地方協力，全面進行修復重建工作，加速復原進度。

郭雅慧也表示，賴總統、蕭副總統以及卓院長將以個人身份，分別捐出一個月所得至衛福部賑災基金會專戶，盼與全體國人共同挺過風雨，受災地區早日重建、受災民眾獲得更多支持，儘速重建家園、恢復日常生活。

蕭美琴 賴清德 卓榮泰 丹娜絲颱風 賑災基金會

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