多條土石流警戒！屏東山區累積雨量破千 原鄉撤離139人

受西南氣流影響，屏東連日豪雨，山區原鄉多條土石流警戒，屏東縣長周春米今天在災害應變中心召開會議，要求山區原鄉預防性撤離居民。截至下午1時40分許共撤離139人。

周春米今天在災害應變中心召開會議，要求山區原鄉預防性撤離居民，啟動依親或進入收容中心，並責成原住民處處長陳美鈴務必聯絡到每位鄉長，請公所落實撤離，注意轄區民眾安全；同時也請各原鄉公所掌握孤島效應地區物資、醫療狀況，如有不足，立即跟災害應變中心聯繫、請求支援。

周春米呼籲，山區土石呈現鬆軟現象，容易造成邊坡崩塌，大家盡量避免進入山區，千萬要注意安全。

屏東縣政府傳播暨國際事務處新聞稿表示，縣府自7月28日起災害應變中心擴大3級開設，緊盯氣象動態。連日豪大雨讓很多地區累積雨量超過1000毫米，8個山區原鄉已連續4天停止上班上課，且依中央氣象署資料，這波雨勢可能持續到下週，對山區影響特別顯著。

傳播處指出，目前全縣境內有29條土石流黃色警戒、10條紅色警戒；另外，大規模崩塌紅色警戒有2處，部分橋梁、道路已實施預警性封閉。

依原民處資訊，截至下午1時40分許，已從霧台鄉、三地門鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉及滿州鄉撤離139人。

交通部公路局南區養護工程分局表示，三地門鄉台24線27K至29K處（霧台公路）發生土石泥流，道路阻斷無法通行；上午11時30分封閉德文路口至神山路口，預計晚間6時搶通。