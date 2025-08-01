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728水災水林鄉淹水嚴重 受災戶可申報家戶災害補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝
728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝

728豪雨造成雲林縣水林鄉淹水最嚴重，低窪地區甚至淹水及腰達90公分，行政院宣布淹水達50公分以上救助金補助2萬元，水林鄉公所初步盤點共350戶住家淹水，呼籲淹水戶30日內檢附資料及早申報；至於北港淹水關鍵的新街大排抽水站前蓄池太小問題，縣府也已完成規畫，只要經費到位即可發包動工改善。

縣府水利處長許宏博表示，水林鄉地勢低加上瞬間強降雨，728暴雨總量逾400毫米，淹水面積逾500公頃，淹水不退長達12至14小時，尤以水林鄉南區低窪處最嚴重，淹水高度近90公分，除對整體防洪治理全盤研討，部分大排堤岸流失傾塌也都已趕工完成搶修。

水林鄉代理鄉長張東凱表示，728水災以蔦松、松北、松西等村落較嚴重，經初步盤點約有350戶住家淹水，公所已啟動受理淹水救助金申報，凡淹水50公分以上一般住戶，可申領中央2萬元及縣府5000元的補助；低、中低收入戶則除了和一般住戶同樣的2.5萬元補助之外，再加賑災基金會提供1萬元。

水林公所社會課呼籲，尚未申請的民眾可淹水日算起30日內，需檢附申請人印章及身分證、門牌、臥室、客廳、飯廳及連棟的廚房或浴廁淹水50公分以上照片4至6張，3個月內水電費繳納證明及金融機構存摺封面影本到公所申請。

至於這次北港市區淹水主要係因新街大排抽水站前蓄水池太小，造成強降雨的水量太大，來不及渲洩才造成淹水，水利處長許宏博指出，目前抽水站前蓄水池面積約2.5分地，遇急雨時，集水面積確有不足，縣府計畫將蓄水池面積擴增為1.4公頃，目前已完成規畫，只要經費到位即可發包施工，完工後蓄水量體可增加約3、4倍，可紓緩北港市區急雨成災問題。

728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝
728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝
728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝
728水災造成水林地區受災嚴重，許多家戶淹水嚴重，公所開始受理家戶淹水2.5萬元補助申報，民眾把握期限內趕緊前往申報。記者蔡維斌／翻攝

淹水 北港 賑災基金會

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