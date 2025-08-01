加速台南災後房屋修復 中央宣布加碼補助工程尾款2萬 貨櫃屋安置災民

丹娜絲颱風過後，台南有上萬戶屋頂受損，為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，並提升民眾修繕意願，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德今宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上的受災戶，若與前進指揮所媒合的廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

台南市府祕書長尤天厚今天在災後復原進度記者會也宣布，比照先前楠西震災處理經驗，提供貨櫃屋作為臨時安置選項，協助災民安穩過渡，自即日起至8月31日止，開放至所轄區公所登記申請。

凡未領取租金補貼且居所嚴重受損者，均可申請貨櫃屋安置，租期為今年9月1日至12月31日。每櫃可供3人以內居住，最多申請2櫃。費用部分，由市府統一承租並補助大部分費用，申請人僅需負擔每櫃8000元（每月2000元，共4個月），其餘由市府支付。低收入戶等弱勢族群，費用則由市府全數負擔。

市府提醒，申請人須妥善使用貨櫃屋，若有損壞自行需負責修繕。此外貨櫃屋需設於受災戶所屬行政區內，並取得土地所有人同意，如有糾紛由申請人自行負責處理。

台南市政府和中央部會分成17組認養災區，市府工務表示，已陸續有受災戶提出申請，研考會也著手規畫線上申請，昨天也召開廠商說明會及訪視彩色浪板業者，原料供應充足，工人也可從外縣市調集，下周可完成媒合備料調工，原則上備料約4至7天，施工依受損面積最多不超過1周，可加快修繕。

有受災戶擔心哄抬價格，市府工務局後續將協助有需求的住戶進行廠商媒合，並於辦理現場會勘、估價後，依行政院公共工程委員會制定「定型化契約」辦理，避免哄抬價格，保障民眾權益。

雲嘉南災後復原前進指揮所表示，為加速台南修繕增加誘因， 8月17前完成簽約，行政院加碼補助修繕尾款2萬元，此措施旨在提升修繕效率，協助災民儘速恢復安全居所，並落實行政院「迅速復原、民眾優先」的政策原則。

針對經濟弱勢戶，因台南市政府已開設善款專戶，陳金德表示，其房屋修繕作業由台南市政府統籌辦理，相關修繕費用亦由市府全額負擔，期盼中央地方協力，不讓任何一戶災民在重建路上被落下。