屏東大武村路斷　霧台鄉長巴正義冒險涉溪送藥

屏東山區連日豪雨，霧台鄉大武村聯外道路又斷，慢性病患者無法下山就醫，視訊問診後，鄉長巴正義昨天冒險涉暴漲溪水送藥。大武村回報，村內平安，存糧約剩1週。

受西南氣流影響，屏東連日豪雨，包含霧台鄉在內等8個山區原鄉，已連續停班停課4天。霧台鄉大武村唯一聯外道路霧大二號橋近日無法通行，巴正義昨天為大武村族人送慢性病處方藥，並在臉書（Facebook）說明過程。

巴正義昨天中午12時15分準時從公所出發，前往大武村，跟大武村長麥庸正對接慢性病處方藥配送任務。臉書影片可見，溪水暴漲淹過霧大二號橋路面，巴正義穿著雨衣、雨褲並戴頭盔，身手矯健涉入暴漲溪水，將藥送達對岸。

對於鄉長冒險涉溪送藥，不少族人留言道謝，也有許多人提醒注意安全，建議拉繩涉水。

麥庸正告訴中央社記者，霧大二號橋是部落唯一聯外道路，在7月上旬一波豪雨中毀損，雖後續搶通搭建便道，仍不敵連日豪雨，這週都不太能通行。村內有9名慢性病患者，原本週三會到衛生所就醫，卻遇道路中斷，幸經屏東縣長周春米協調視訊就醫機制，讓族人即使受困山區，也能即時就診。

麥庸正說，巴正義風雨中親送藥品上山，這份責任感與行動力，讓人深受感動，也感謝衛生所安排。目前村內平安，山上存糧約剩1週，連日大雨交通受阻，讓部落醫療與日常生活面臨不少挑戰，但在大家齊心努力下，相信會安然度過艱難時刻。