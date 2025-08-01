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罷免帆布新功用 民進黨桃園議員募集運中南部救災

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影

台南海線風災嚴重，許多民宅屋頂被掀翻，桃園市議會民進黨團為此募集大量帆布，今天陸續疊上棧板準備運往災區協助臨時避難與緊急修復。黨團表示，民眾參與情況很踴躍，展現「台灣最美風景是人」特質，這項行動目前還在持續，希望有更多人響應。

民進黨團總召李宗豪表示，中南部災情嚴重，黨團在災情剛發生時就對內募集帆布運往災區，而之前罷免投票有製作一些宣傳海報，此次也將運往南部，希望能發揮功能，幫助白河、後壁與鹽水等地居民挺過難關。

民進黨議員陳雅倫表示，活動一在網路公布，馬上有熱情民眾響應，大小帆布都有，印證「台灣最美風景是人」；同黨議員黃家齊說，帆布看似輕盈，但其實非常重，整理不易，希望物資能獲得妥善運用。

綠營議員黃瓊慧、魏筠和王珮毓也響應活動，眾人齊心協力將數十條帆布疊上棧板，一共疊了7、8個棧板，總重超過1000公斤。黃瓊慧表示，之前已經運過一批，此次是第二批，愛心行動不會中斷，只要有需要，就會延續下去。

桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影
桃園市議會民進黨團協助中南部救災，募集到許多帆布，今將運往台南白河、鹽水等地幫助災民。記者陳俊智／攝影

議員 民進黨 黃瓊慧

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