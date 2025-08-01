影／彰化芬園三合院40米擋土牆坍塌 村長驚險逃生僅差30秒

連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌，前往關心的同安村長林子瓏差30秒就被掩埋，捏了把冷汗，幸好屋內人員及時逃出，鄉長林世明也前往了解，表示下午將會同水保署人員勘察、搶修。

林子瓏說，今天清晨六時許，他接獲通知稱同安村大彰路262巷一戶三合院，因連日豪雨有土石流失情形，立即騎機車趕到現場，親眼目睹這大片擋土牆因為土石被掏空，應聲崩塌，斷了好幾塊，土石滾滾而言，還發出聲響，十分駭人，「就相差30秒就被掩埋」，至今餘悸猶存。

林子瓏說，這片擋土牆高約15公尺、長40公尺，上方約有五、六戶人家，其中一戶受影響最大，幸好屋內人員聽到異響，先已逃離，車子也開出，才未受到更大損失。