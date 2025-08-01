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影／彰化芬園三合院40米擋土牆坍塌 村長驚險逃生僅差30秒

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供

連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌，前往關心的同安村長林子瓏差30秒就被掩埋，捏了把冷汗，幸好屋內人員及時逃出，鄉長林世明也前往了解，表示下午將會同水保署人員勘察、搶修。

林子瓏說，今天清晨六時許，他接獲通知稱同安村大彰路262巷一戶三合院，因連日豪雨有土石流失情形，立即騎機車趕到現場，親眼目睹這大片擋土牆因為土石被掏空，應聲崩塌，斷了好幾塊，土石滾滾而言，還發出聲響，十分駭人，「就相差30秒就被掩埋」，至今餘悸猶存。

林子瓏說，這片擋土牆高約15公尺、長40公尺，上方約有五、六戶人家，其中一戶受影響最大，幸好屋內人員聽到異響，先已逃離，車子也開出，才未受到更大損失。

芬園鄉長林世明等人也接獲林子瓏通知，前往現場察看，發現崩塌情況確實嚴重，先指示公所人員覆上帆布，以免再受豪雨沖，擴大災情， 今天下午將由縣府、立委黃秀芳服務處會同農業部農村發展及水土保持署臺中分署人員及到現場會勘， 提供必要的協助和災後的處理。

連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供
連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌。圖／林子瓏提供

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