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台東將辦風電說明會？南迴鄉鎮長：通不通過多數人決定！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東風電力股份有限公司將於8月12日在台東縣大武鄉舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，試圖重啟規模龐大的陸域風電案，引發在地強烈關注與疑慮。記者尤聰光／攝影
東風電力股份有限公司將於8月12日在台東縣大武鄉舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，試圖重啟規模龐大的陸域風電案，引發在地強烈關注與疑慮。記者尤聰光／攝影

東風電力股份有限公司將於8月12日在台東縣大武鄉舉行環境影響說明書編擬階段公開會議，試圖重啟規模龐大的陸域風電案，引發在地強烈關注與疑慮。大武鄉籍的立委黃建賓要求中央部會立即停止開發外，縣議會議長吳秀華更強烈表示，「我們不會沉默！」

吳秀華表示，該案規畫於太麻里、大武、達仁等3個南迴鄉鎮設置33座風力發電機組，單機容量最高達7MW，總裝置容量高達231MW，對南迴海岸線的山海景觀、生態鏈、原鄉文化與觀光資源，恐帶來難以逆轉的衝擊。

她強調，「我們的立場始終一致堅決反對在南迴海岸線及東海岸設置大型風機。這不只是景觀的改變，更關係到族群的尊嚴與世代的永續。面對未經共識的計畫強行推進，我們不會沉默」。請大家關注這場公開會議內容，共同守護南迴海岸線。

大武鄉長王景昌表示，私人企業辦理說明會，公所不會介入也不無權干涉，保持一貫行政中立，尊重法令態度；至於是否設置風力發電？這是中央政策，公所立場是一切資訊公開透明，至於他是否反對或願意設置風機，不是他個人說了算，這是要鄉內所有鄉民決定。

太麻里鄉長王重仁說廠商擬在大溪海岸設置1處風機，但該土地為河床地也尚未登錄，就算登錄了也是公有土地，縣府一定不會核准設置，而公所立場是尊重法令規定，他則認為這項開發案不會通過，也是一個假議題。

「堅決反對！不想變成下一個綠能災難。」張姓鄉民說，上次一個丹娜絲輕度颱風就造成嘉義及台南10幾萬片光電板受損，而面臨颱風首當其衝的台東，動輒17級瞬間的風力，風機能承受得住嗎？沒人敢掛保證，很有可能是個災難呢。

另有鄉民則持不同看法表示，風力發電是一個極具專業性的工程，自然就是需要專業公司或專家學者來做詳細說明利與弊，要是能夠多聽聽，就能夠多一點了解，而不是因反對而反對、因興建而興建，多點理性，才是地方之福。

台東 颱風 吳秀華

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