高雄那瑪夏區仍有300戶停電 台電人員徒步走進災區搶修

受到豪雨持續影響，高雄山區目前仍有超過300戶無電可用，主要集中在那瑪夏區瑪雅部落，但因台29線旗甲公路有多處土石流坍方，造成大量電線桿斷裂或流失，且車輛無法通行，台電人員只能徒步挺進災區搶修。

台電鳳山區處表示，目前那瑪夏區瑪雅段一帶約356戶仍受豪雨影響停電，由於道路受土石流影響造成電桿流失，台電人員步行越過坍方路段，將再步行進入那瑪夏地區巡視線路研擬可行供電方案，待現場狀況允許及道路搶通，將盡快搶修復電。