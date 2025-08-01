快訊

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

哪國最得川普歡心？台灣20%關稅排「後段班」 一表看各國稅率排名

教學／LINE字體免費下載！「LINE Seed繁體中文版」字型可商用 中英混搭OK

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄那瑪夏區仍有300戶停電 台電人員徒步走進災區搶修

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導
台29線旗甲公路往那瑪夏地區一路上多處土石流坍方，台電人員只能冒險徒步前進搶修。圖／台電提供
台29線旗甲公路往那瑪夏地區一路上多處土石流坍方，台電人員只能冒險徒步前進搶修。圖／台電提供

受到豪雨持續影響，高雄山區目前仍有超過300戶無電可用，主要集中在那瑪夏區瑪雅部落，但因台29線旗甲公路有多處土石流坍方，造成大量電線桿斷裂或流失，且車輛無法通行，台電人員只能徒步挺進災區搶修。

台電鳳山區處表示，目前那瑪夏區瑪雅段一帶約356戶仍受豪雨影響停電，由於道路受土石流影響造成電桿流失，台電人員步行越過坍方路段，將再步行進入那瑪夏地區巡視線路研擬可行供電方案，待現場狀況允許及道路搶通，將盡快搶修復電。

原本昨天受災嚴重的六龜區荖濃段、寶來里、新開段，以及高雄市桃源區高中里等地區共有超過2000戶停電，台電經轉供隔離故障點，昨天下午1時已經讓六龜、桃源地區先行恢復供電。

台29線旗甲公路往那瑪夏地區一路上多處土石流坍方，台電人員只能冒險徒步前進搶修。圖／台電提供
台29線旗甲公路往那瑪夏地區一路上多處土石流坍方，台電人員只能冒險徒步前進搶修。圖／台電提供

台電 停電 那瑪夏

延伸閱讀

台電攜手美國電力研究院辦數位轉型論壇 聚焦資料中心設址與電網韌性

影／暴漲溪水淹過那瑪夏民生大橋 居民直呼「太恐怖了！」

成立災後復原支援聯繫平台 民進黨將前進災區第一線協助

勞動部放寬公共工程營造移工 可調派協助災區房舍復原

相關新聞

土石溢流阻斷道路 南投水里民和國中、信義國小今停班停課

南投縣政府上午宣布，受連日降雨影響，水里鄉民和國中及信義鄉信義國小周邊道路因土石溢流遭阻斷，交通受影響。為確保師生安全，...

台中山區豪雨徹夜猛灌...警撤離石岡住戶 新社往社寮角路段單向通車

受西南氣流影響，台中日前大豪雨徹夜猛灌、雷聲大響，其中台中東勢山區雨量更是迅速增加，造成部分道路路樹倒塌，民宅遭受土石流...

搶修南橫！路基40公尺缺口...上百消波塊投荖濃溪 公路局拚午前搶通

南橫公路因豪雨造成多處崩塌、土石流，公路局正全力搶修79K寶來二橋路段，調來上百顆消波塊投入路基與荖濃溪的缺口中，希望今...

為保山區居民安全 高市府下達寶來溫泉大街淨空到5日

高雄山區連續降雨，六龜寶來溫泉區被列為土石流紅色警戒，高雄市政府根研判未來幾天山區仍會豪大雨，下令寶來溫泉大街商家和住戶...

罷免帆布新功用 民進黨桃園議員募集運中南部救災

台南海線風災嚴重，許多民宅屋頂被掀翻，桃園市議會民進黨團為此募集大量帆布，今天陸續疊上棧板準備運往災區協助臨時避難與緊急...

影／彰化芬園三合院40米擋土牆坍塌 村長驚險逃生僅差30秒

連日強降雨，彰化縣芬園鄉同安村大彰路262巷一戶三合院今天清晨因土石流失，造成長達40公尺、4樓高的擋土牆崩塌，前往關心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。