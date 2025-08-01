聽新聞
0:00 / 0:00
高雄那瑪夏區仍有300戶停電 台電人員徒步走進災區搶修
受到豪雨持續影響，高雄山區目前仍有超過300戶無電可用，主要集中在那瑪夏區瑪雅部落，但因台29線旗甲公路有多處土石流坍方，造成大量電線桿斷裂或流失，且車輛無法通行，台電人員只能徒步挺進災區搶修。
台電鳳山區處表示，目前那瑪夏區瑪雅段一帶約356戶仍受豪雨影響停電，由於道路受土石流影響造成電桿流失，台電人員步行越過坍方路段，將再步行進入那瑪夏地區巡視線路研擬可行供電方案，待現場狀況允許及道路搶通，將盡快搶修復電。
原本昨天受災嚴重的六龜區荖濃段、寶來里、新開段，以及高雄市桃源區高中里等地區共有超過2000戶停電，台電經轉供隔離故障點，昨天下午1時已經讓六龜、桃源地區先行恢復供電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言