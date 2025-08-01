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台中山區豪雨徹夜猛灌...警撤離石岡住戶 新社往社寮角路段單向通車

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供

受西南氣流影響，台中日前大豪雨徹夜猛灌、雷聲大響，其中台中東勢山區雨量更是迅速增加，造成部分道路路樹倒塌，民宅遭受土石流影響，東勢分局表示，今日上午雨勢趨緩，新社區山頂往社寮角路段仍有路樹倒塌，目前單向通車，警方通知區公所社會課前來協助，並偕同將住戶撤離至附近避難所安置。

東勢分局指出，受西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，昨天接獲報案，民眾稱在石岡區和盛里營林巷的住家，因連夜強降雨導致住家後方的山坡地有落石滑落，大量的土石泥流夾帶雜樹枯枝，導致民眾住家屋內及周圍都遭受土石流影響，民眾不知該如何是好，故趕緊報請警方協助處理。

警方到場後發現，民眾住家已遭土石流影響，屋內地板早已泥濘不堪，且民眾住家後方的山坡持續有泥流滑落，因擔心會造成更大的危害，警方通知區公所社會課前來協助，並偕同將住戶撤離至附近避難所安置。

東勢分局表示，台中市連日強降雨，除了新社山區傳出零星災情，台中東勢山區部分道路路樹倒塌，民宅遭受土石流影響，土牛派出所立即駕駛巡邏車前往處置，並協助居民預防性撤離。

台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供
台中山區多處道路因豪雨及山坡地土石淤泥沖刷，民眾住家遭受土石流，警方協助居民預防性撤離。圖／東勢分局提供

路樹 豪雨 土石流 強降雨

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