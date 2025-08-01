快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

搶修南橫！路基40公尺缺口...上百消波塊投荖濃溪 公路局拚午前搶通

聯合報／ 記者巫鴻瑋石秀華／高雄即時報導
南橫公路寶來二橋79K路段受荖濃溪暴漲沖刷，橋頭路基出現40公尺缺口，正投放消波塊回填。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路寶來二橋79K路段受荖濃溪暴漲沖刷，橋頭路基出現40公尺缺口，正投放消波塊回填。記者巫鴻瑋／翻攝

南橫公路因豪雨造成多處崩塌、土石流，公路局正全力搶修79K寶來二橋路段，調來上百顆消波塊投入路基與荖濃溪的缺口中，希望今天中午前能搶通，並運來重機具挺進發生人車墜谷的81K路段，不過暫時將不會回填81K缺口以利搜救。

台20線南橫公路79.1K寶來二橋，因荖濃溪水沖刷造成路基流失超過40公尺，昨天清晨2時30分已緊急封路，目前公路局甲仙工務段正實施路基回填，因缺口深度較深，預計將投放300顆消波塊回填，經過重機具連夜施工今天上午已經投放200顆消波塊，希望中午前能夠搶通寶來二橋路段。

甲仙工務段長鄭敏華指出，發生人車墜谷的81.1K路段必須待寶來二橋搶通後，重機具才能前進搶修，公路局將以護欄搶修，希望能盡快搶通道路，這2處道路塌陷搶通後，南橫就能直通桃源。

不過因81.1K處搜救人員仍持續搜救工作，公路局表示，因為搜救工作仍在進行中，會先設置護欄，讓道路能夠維持單線雙向管制通行，但缺口目前不會放置消波塊回填，以利搜救工作。

由於山區雨勢持續，南橫公路104.5K梅山口路段也因野溪土石漫流淹沒道路約30公尺無法通行，公路局已在今天上午10時起實施道路封閉。100K至105K，即拉芙蘭至梅山口路段也仍有多處坍方及零星落石，建議用路人暫時不要通行該路段。

台20線104.5K梅山口路段發生土石流淹沒路面，造成拉芙蘭至梅山口路段無法通行。圖／公路局提供
台20線104.5K梅山口路段發生土石流淹沒路面，造成拉芙蘭至梅山口路段無法通行。圖／公路局提供
南橫公路寶來二橋79K路段受荖濃溪暴漲沖刷，橋頭路基出現40公尺缺口，正投放消波塊回填。記者巫鴻瑋／翻攝
南橫公路寶來二橋79K路段受荖濃溪暴漲沖刷，橋頭路基出現40公尺缺口，正投放消波塊回填。記者巫鴻瑋／翻攝
台20線104.5K梅山口路段發生土石流淹沒路面，造成拉芙蘭至梅山口路段無法通行。圖／公路局提供
台20線104.5K梅山口路段發生土石流淹沒路面，造成拉芙蘭至梅山口路段無法通行。圖／公路局提供

南橫 消波塊

延伸閱讀

南橫一家2死3失蹤出動無人機搜尋 露出小手殘骸今開挖

南橫路基陷落釀車墜谷 公路局澄清：事前加密巡查次數

南橫路段5人墜谷...交長急赴現場 陳世凱：盼明中午前單線通車

為何不預警性封路？南橫公路路基流失釀事故 公路局曝4階段SOP

相關新聞

搶修南橫！路基40公尺缺口...上百消波塊投荖濃溪 公路局拚午前搶通

南橫公路因豪雨造成多處崩塌、土石流，公路局正全力搶修79K寶來二橋路段，調來上百顆消波塊投入路基與荖濃溪的缺口中，希望今...

嘉縣風雨災區共好生活協會接力司法善意 帆布化作沿海重建力量

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋，接著上月底西南氣流豪雨侵襲嘉義沿海，東石、六腳、布袋等鄉鎮受災戶，苦於屋頂破損、漁塭受損...

邊坡深夜崩落走山…台16線集集段雙向封閉 集集線通車恐受衝擊

南投縣連日大雨，今（31）日晚間再傳重大災情。台16線集集鎮往水里鄉路段今晚8時許發生邊坡崩坍走山，大量土石傾瀉至雙向四...

災區復原 擬放寬公共工程營造移工支援

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災...

經費少、去化慢 全台石綿廢棄物「100年清理不完」

行政院會昨討論災後復原工作，中央將編列8億元清理災後1.5萬噸石綿廢棄物。出席的桃園市副市長蘇俊賓表示，全台超過50萬噸...

台南後壁連淹2年！中央允補助3.5億 短期整治拚明年完工

7月28日豪大雨造成台南後壁、白河及東山等多處地區積淹水，尤其後壁菁寮居民連2年飽受淹水之苦，當地居民苦求市府能好好整治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。