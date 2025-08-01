搶修南橫！路基40公尺缺口...上百消波塊投荖濃溪 公路局拚午前搶通
南橫公路因豪雨造成多處崩塌、土石流，公路局正全力搶修79K寶來二橋路段，調來上百顆消波塊投入路基與荖濃溪的缺口中，希望今天中午前能搶通，並運來重機具挺進發生人車墜谷的81K路段，不過暫時將不會回填81K缺口以利搜救。
台20線南橫公路79.1K寶來二橋，因荖濃溪水沖刷造成路基流失超過40公尺，昨天清晨2時30分已緊急封路，目前公路局甲仙工務段正實施路基回填，因缺口深度較深，預計將投放300顆消波塊回填，經過重機具連夜施工今天上午已經投放200顆消波塊，希望中午前能夠搶通寶來二橋路段。
甲仙工務段長鄭敏華指出，發生人車墜谷的81.1K路段必須待寶來二橋搶通後，重機具才能前進搶修，公路局將以護欄搶修，希望能盡快搶通道路，這2處道路塌陷搶通後，南橫就能直通桃源。
不過因81.1K處搜救人員仍持續搜救工作，公路局表示，因為搜救工作仍在進行中，會先設置護欄，讓道路能夠維持單線雙向管制通行，但缺口目前不會放置消波塊回填，以利搜救工作。
由於山區雨勢持續，南橫公路104.5K梅山口路段也因野溪土石漫流淹沒道路約30公尺無法通行，公路局已在今天上午10時起實施道路封閉。100K至105K，即拉芙蘭至梅山口路段也仍有多處坍方及零星落石，建議用路人暫時不要通行該路段。
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