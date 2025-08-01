嘉縣風雨災區共好生活協會接力司法善意 帆布化作沿海重建力量

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋，接著上月底西南氣流豪雨侵襲嘉義沿海，東石、六腳、布袋等鄉鎮受災戶，苦於屋頂破損、漁塭受損，生活陷入泥濘與不安之中。嘉義縣共好生活協會災後第一時間展開資源媒合行動，努力為受災家庭尋找可立即派上用場的物資，協助沿海居民度過重建初期的艱困時刻。

在這場善意接力中，嘉義地檢署發揮柔性司法與人道關懷精神，主動捐贈過去選舉期間製作的反賄選標語帆布，由共好協會轉贈災民使用。這些帆布曾在嘉市立體育場高掛，提醒社會守護民主；如今，它們在風雨過後成了遮蔽家園的盾牌，為受創的沿海土地增添一分溫暖與堅韌。

帆布已覆蓋在東石鄉蔦松村1處受損三合院屋頂，阻擋後續降雨，也暫時修補了向禾休閒漁場因颱風掀落的鐵皮，守護著魚塭裡的生態與產業。