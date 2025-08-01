邊坡深夜崩落走山…台16線集集段雙向封閉 集集線通車恐受衝擊

南投縣連日大雨，今（31）日晚間再傳重大災情。台16線集集鎮往水里鄉路段今晚8時許發生邊坡崩坍走山，大量土石傾瀉至雙向四線道，全線遭阻斷通行。集集警分局緊急封閉道路，車輛改道投54線往返集集與水里。

公路局中區養護工程分局表示，受強降雨影響，台16線指標12公里處晚間8時許發生嚴重邊坡滑落，因為坍方嚴重，從9.16公里至16.5公里路段封閉管制，影響集集、中寮、水里、名間等鄉鎮交通。

集集警分局指出，接獲通報後由水里分駐所在台16線水里端往集集方向封閉車道，集集端由集集派出所封閉，雙向封閉已派員管制交通，並提醒用路人水里往返集集需繞行投54線，目前投54線全線維持單向通車，以確保行車安全。