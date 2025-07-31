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致災性豪雨不斷！全台16處公路封路 南橫4處阻斷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台20線南橫公路高雄桃源區草水路段因豪雨路基淘空崩坍，李姓男子一家五口連人帶車翻落邊坡，造成二死三失蹤，空拍畫面可看到坍方處土石流直落溪底。圖／民眾提供
台20線南橫公路高雄桃源區草水路段因豪雨路基淘空崩坍，李姓男子一家五口連人帶車翻落邊坡，造成二死三失蹤，空拍畫面可看到坍方處土石流直落溪底。圖／民眾提供

西南風今雖稍為減弱，但台灣附近水氣仍旺盛，交通部公路局表示，統計至今天晚間10時，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，提醒用路人注意山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，若非必要請勿進入山區道路。

公路局指出，因應0728豪雨，截至晚間10時止，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：11處

1. 嘉義縣大埔鄉台3線295K~336K(沄水至大埔路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2. 嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)已於31日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 嘉義鄉阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4. 高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於31日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於31日18時實施預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。

9. 高雄市六龜區台27線12K~23K(中興至大津路段)已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

10. 高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

11. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

二、道路災阻路段：5處

1. 南投縣集集鎮台16線雙向11K+600(集集路段)發生土石泥流，雙向阻斷，預計於31日24時排除。

2. 高雄市六龜區台20線79K(樂樂路段) 降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3. 高雄市桃源區台20線81K+100 (草水路段)降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4. 高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5. 高雄市桃源區台20線99K (復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

桃源 高雄市 阿里山

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