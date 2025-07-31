致災性豪雨不斷！全台16處公路封路 南橫4處阻斷
西南風今雖稍為減弱，但台灣附近水氣仍旺盛，交通部公路局表示，統計至今天晚間10時，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，提醒用路人注意山區道路易發生坍方、落石，路況難掌握，若非必要請勿進入山區道路。
公路局指出，因應0728豪雨，截至晚間10時止，總計有11處路段預警性封閉、5處道路災阻，相關道路通阻訊息如下：
一、預警性封閉路段：11處
1. 嘉義縣大埔鄉台3線295K~336K(沄水至大埔路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
2. 嘉義縣阿里山鄉台18線34K~68K+500(觸口至福山路段)已於31日20時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3. 嘉義鄉阿里山鄉台18線68K+500~88K(福山至阿里山路段)已於31日18時起實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4. 高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段)已於31日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5. 高雄市桃源區台20線90K+700(撒拉阿塢橋)已於31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
6. 高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
7. 高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
8. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段)已於31日18時實施預警性封閉，視實際狀況滾動檢討開放時間。
9. 高雄市六龜區台27線12K~23K(中興至大津路段)已於30日8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
10. 高雄市那瑪夏區台29線2K+880(民生橋)已於30日13時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
11. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段)已於29日20時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
二、道路災阻路段：5處
1. 南投縣集集鎮台16線雙向11K+600(集集路段)發生土石泥流，雙向阻斷，預計於31日24時排除。
2. 高雄市六龜區台20線79K(樂樂路段) 降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
3. 高雄市桃源區台20線81K+100 (草水路段)降雨造成路基流失，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
4. 高雄市桃源區台20線91K+500 (東莊便橋)溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
5. 高雄市桃源區台20線99K (復興路段)溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言