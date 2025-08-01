災區復原 擬放寬公共工程營造移工支援

丹娜絲颱風造成台南溪北、沿海地區上萬戶屋頂損毀，但缺工缺料導致修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，有工程師傅說，這次災情太嚴重，許多受災戶屋頂都要重新搭建，每戶平均要花費5到6天，若沒有外縣市工人幫忙，恐很難消化。

勞動部表示，初估受災戶約三萬多戶，考量災區復原需要大量人力，將盡速修正藍領調派準則，放寬讓公共工程營造移工可調派支援。

台南七股西寮里受災戶說，老家古厝屋頂瓦片都被颱風吹走，根本沒有辦法住，一開始只能先用帆布先蓋上勉強住著，現在要等鐵工幫忙搭建，整個屋頂都要換新，至少要花50萬，損失慘重，「政府要是能夠幫忙，就拜託多幫忙了」。

七股龍山里一名高齡婦人住家屋頂內部的木造天花板因滲水開始龜裂掉落，家具更被滲透的雨水泡壞，即使用塑膠布蓋住，還是滲水嚴重。老婦表示，親人先搬離住家，自己則先住在老家，等工人來修，「日子還是要過，不然能怎麼辦」。

工程行師傅說，排隊等待約需要2個多月，台南沿海地區災情實在太嚴重，現在排單已經爆量，受災戶大多是屋頂屋脊受損，需拆除重新搭建屋頂，平均需要5至6天，若遇上下雨就要延期，半個月來，團隊也只搭2、3戶而已，很需要外縣市工人幫忙，否則真的很難消化。

雲嘉南災後復原前進指揮所先調查災損復原需求，下周起協助招募廠商進入各區修復；台南市府回應，災區缺工，除招募志工，也期待建築系、都計系等專業背景的大專生能加入志工行列。

勞動部表示，國內一般營造業移工約9000人、公共工程營造業移工約2萬人。按規定，一般營造廠商移工可調派協助修繕民房，但公共工程營造移工只能做公共工程的事。經政院討論決定放寬，政府指定的災區，公共工程營造移工可協助重建。